Opinión de experto: López descartó que se vuelva a la Fase 1 de la cuarentena

El médico infectólogo integra el equipo que asesora al presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia por Covid-19. La provincia de Buenos Aires y CABA concentran el mayor porcentaje de casos.

El infectólogo Eduardo López, uno de los especialistas que asesora al Gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus, consideró este jueves que “en este momento no están dadas las condiciones para volver a la Fase 1” de la cuarentena general y remarcó que “la medida en esta etapa es hacer lo que se hace con el plan DetectAr”.



“En este momento no están dadas las condiciones para volver a la Fase 1. En la Ciudad y el Conurbano hay que tratar de cumplir la cuarentena como corresponde e ir de a poco flexibilizando”, sostuvo el experto. E insistió: “No va a haber marcha atrás a la Fase 1. Sí creo que va a haber que controlar el número de casos, algo que me preocupa de cierto modo, pero no me pone hiperpreocupado, porque la clave es cómo se van ocupando las camas”.



De esta manera, el infectólogo se refirió a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien había reconocido que la velocidad de contagio actual de coronavirus es “la más alta” desde el comienzo de la pandemia por lo que se debería “estar en la Fase 1, que es la cuarentena absoluta”.



En declaraciones radiales, López subrayó que en el contexto actual que viven la Ciudad y el Conurbano bonaerense “hay que ir puerta a puerta a testear y aislar”. “La medida en esta etapa es hacer lo que se hizo ahora, con el plan DetectAr. Es excelente lo que se está haciendo. Esto va a aumentar inexorablemente el número de casos, pero vas cercando al virus”, señaló.



“Transgresores”



Por otra parte, López aseguró que “los runners” que salieron a correr en la Ciudad de Buenos Aires al quedar habilitada esa posibilidad el lunes último fueron “transgresores” a la normas de “autocuidado y cuidado de la sociedad”, pero destacó la rápida respuesta del gobierno porteño para ampliar los espacios para hacer deporte. “Si esto hubiera ocurrido en un país anglosajón, la gente no hubiera salido a correr en grupo y hubiera respetado el distanciamiento social”, indicó en diálogo con Radio Continental. En Estados Unidos, agregó el especialista, la norma es igual que acá, correr con cuatro metros de distancia con el de adelante y el de atrás, y “el punto más importante es correr solo”.



“Pero -reconoció- fue rápida la respuesta del Gobierno porteño, que aumentó los andariveles callejeros y hoy pueden correr sin problemas”.



Con un promedio de 1.200 casos por día, López aseguró que las camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas, por diversas patologías, en 37 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires y en un 47 por ciento en el conurbano bonaerense. “Es una cifra aceptable y es la que hay que mirar todos los días, al igual que las de internación, porque el aumento de números de casos sobre enfermedades benignas en adultos jóvenes implica mucho menos riesgo de llegar a una internación que sí sucede en adultos mayores con comorbilidad, donde la chance es mucho más alta”, indicó.



Testeos y Chile



El médico Eduardo López hizo hincapié en la necesidad de trabajar fuertemente en el testeo, que permite aislar los casos de Covid-19 y que el virus deje de circular. En ese sentido, recordó que, para aumentar llegar a más casos, “ahora no hace falta presentar fiebre para ser testeado, porque ese síntoma sólo representa el 60% de casos en adultos y solo el 40% en niños”.



Por otra parrte, se refirió a la situación que atraviesa Chile por la pandemia: “No tienen más camas y es porque no hicieron cuarentena”. “A partir de mañana -por este viernes- van a hacer una cuarentena muy estricta en todo Santiago y en el gran Santiago, pero están llegando muy tarde, con 3 mil a 4 mil casos por día y el 98 por ciento de camas ocupadas; hasta tienen ocupados los pasillos”, resaltó.