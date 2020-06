https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Puso el grito en el cielo. Así como sus compañeras del seleccionado nacional, Débora González denunció que aún no hay respuesta de los dirigentes de la Confederación de Básquetbol. Crédito: Archivo

Débora Gonzaléz "Nadie de la CABB nos llamó esta semana" La capitana de la Selección Argentina aseveró que ningún dirigente de la Confederación las contactó después del reclamo por falta de proyecto. “Nosotras queremos lo mejor para el seleccionado, lo damos todo y más, pero nos cansamos de la desigualdad”, afirmó la jugadora.

Débora González, capitana del seleccionado argentino de básquetbol, denunció este miércoles que “nadie” de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) las contactó después del reclamo por falta de proyecto, la cancelación de la Liga Femenina y la caída de las becas otorgadas por el Enard ante la ausencia de un cronograma: “Nadie de la Confederación nos llamó esta semana, ni siquiera un mensaje para consultarnos o establecer al menos un inicio de diálogo. Nosotras queremos lo mejor para el seleccionado, lo damos todo y más, pero nos cansamos de la desigualdad. Hay formas de comunicarse en la actualidad y da la sensación que es una excusa”, contó la jugadora sobre la respuesta que dio la CABB en un comunicado en el que se destacó priorizar “la salud” por encima de la competencia.

Sin embargo, la Confederación, presidida por Fabián Borro, apoyó y guió a la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), para la elaboración de un protocolo de definición de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), y arregló en la Liga Argentina y el Torneo Federal para el pago de los contratos íntegros hasta marzo y estableció una forma de pago para los tres meses restantes de los jugadores profesionales.

“Tuvimos una gran repercusión pero nosotras buscamos un cambio real. No es una batalla puntualmente contra esta gestión, sinceramente sumamos muchos años, siempre nos callamos y ahora salimos a hablar públicamente porque nos cansó todo. Queremos dejarle una mejor selección a las chicas que vengan atrás y que no sufran tanto”, explicó.

González, una de las referentes y lleva la cinta de capitana desde el 2017, apuntó: “Si hay ganas y verdadera intención, las herramientas tecnológicas permiten iniciar un diálogo más allá de la pandemia del coronavirus. La nueva gestión asumió en diciembre y hasta el 20 de marzo, cuando empezó el aislamiento en Argentina, nunca nos contactaron. La pandemia no puede ser una excusa para mantener el silencio y la falta de proyecto”.

Las basquetbolistas que integran “Las Gigantes”, como se denomina al seleccionado nacional, sacaron un comunicado hace poco más de una semana en el que se denunció la “desigualdad” con respecto al básquetbol masculino y la “falta de condiciones” para jugar.

Además, el entrenador Leonardo Costa tiene su contrato “en espera” y se quedó sin staff desde el inicio del año, a lo que se sumó la cancelación de la Liga Femenina (tiene siete equipos, uno menos de los que definirían la Liga Nacional masculina) y la próxima caída de las becas otorgadas por el Enard por “falta de proyecto”‘, según explicó Daniel Jacubovich, director de la entidad estatal.

Asimismo, la basquetbolista del Thunder Basket Halley, de la Serie B de Italia, insistió en la falta de “un proyecto” para continuar cobrando las becas por “las chicas que renunciaron a sus trabajos y dedicarse de lleno a esto”. “Tenemos un buen vínculo con Jacubovich, siempre está cerca, y el programas de becas es claro: sin organización no hay plata”, opinó.

en otro orden, la base, de 30 años, reconoció que fue “un error” tratar puertas adentro el escándalo de los Juegos Panamericanos de Lima cuando cayeron contra Colombia por la falta de camisetas alternativas, debido a la decisión de por la entonces gestión de Federico Susbielles (ahora preside Fabián Borro).

“Pensamos que era mejor hablarlo con él, que solíamos charlar, pero ahí se mostró una vez más la diferencia entre un equipo masculino y otro femenino. Nosotras sentimos que siempre falta algo más, que nunca alcanza, ni haciendo méritos deportivos. Es muy frustrante y por eso decidimos plantarnos”, afirmó la jugadora.

“Con el entrenador hablamos, pero no sabe si sigue, no tiene cuerpo técnico, no tiene nada por delante y ni siquiera le hablaron desde la dirigencia”, respondió frente a la consulta de cómo era el contacto con Costa, quien tiene el contrato diciembre 2020 pero está en revisión por parte de la CABB.

Por otra parte, los basquetbolistas varones no se manifestaron públicamente aunque en las últimas horas el ya retirado Andrés Nocioni (ex NBA), integrante de la Generación Dorada, tuiteó: “Las Gigantes merecen ser escuchadas! Por favor!!!”.

Acerca de este hecho, González agradeció el apoyo pero aclaró: “La verdad que tenemos un poco de relación con la Generación Dorada pero ellos no tienen nada que ver con nuestro reclamo. Cuando pasó lo de Lima muchos dijeron que los hombres nos frenaron y eso fue triste, muestra la cultura patriarcal que nos domina. Nosotras no queremos comprometer a nadie, esta cruzada es nuestra y de nadie más”.

Corvalán dona plasma para pacientes con coronavirus

El basquetbolista Facundo Corvalán donó plasma para pacientes infectados de coronavirus en Bahía Blanca, tras haberse recuperado de la enfermedad hace poco más de dos meses. “Ahora sí. ¡Muy feliz de haber donado mi plasma!”, expresó el ex Ciclista Juninense en su cuenta oficial de Twitter con dos fotos junto con todo el personal de salud del Hospital Penna de Bahía Blanca.

Corvalán, que está como agente libre luego de su paso por España, se contagió de coronavirus en Madrid y fue el primer caso en Junín, provincia de Buenos Aires. Luego de recuperarse decidió donar plasma para tres personas infectadas en Bahía Blanca porque allí cuentan con los elementos para extraerlo, según le informaron del círculo cercano del deportista a Télam. “Saber que va a ayudar a curar a algunos argentinos y por lo tanto, a que mejore un poquito más rápido este momento que estamos viviendo. sinceramente una sensación única! ¡Mil gracias Hospital Penna y todo su personal!”, cerró el mensaje Corvalán.

El ex Bahía Básket dio positivo a mediados de marzo y recibió su alta el 3 de abril, en una ciudad que sufrió un brote de dos casos más entre el domingo y lunes pasado por dos trabajadores que viajaron al Mercado Central, en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).