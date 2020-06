https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo afirmó el talentoso británico George Russell, en referencia a la juventud de Leclerc y Sainz Jr., los responsables de las máquinas de Maranello a partir del año venidero.

Fórmula Uno "En Ferrari tienen pilotos para siete años o más ..."

“Miramos al futuro‘, fue uno de los mensajes que proclamó Ferrari cuando anunció la llegada de Carlos Sainz como compañero de Charles Leclerc, a partir de 2021. No en vano, será la formación más joven de la mítica Scuderia en las últimas décadas.



Exactamente lo mismo piensa George Russell, uno de los talentos precoces de la Fórmula 1, quien podría estar muchos años batiéndose con ambos por el título dado que pertenece a Mercedes y su nombre está en miras como candidato número 1 para ser compañero de Lewis Hamilton en 2021, cuando concluya su cesión a Williams, con quienes debutó ya en 2019, con buenas actuaciones.



El británico, que lidera la competición de la F1 virtual, fue rotundo cuando le preguntaron en la RTL por el fichaje del madrileño.



* “Para mí, tiene todo el sentido. En cualquier industria, tú tienes que empezar a mirar al futuro. Ahora, en Ferrari ya tienen a Charles (Leclerc), que, obviamente, está haciendo un trabajo increíble, y que seguirá haciéndolo en los próximos años. Y ahora ponen a Carlos (Sainz) a su lado. Es un equipo que, probablemente, tendrá los mismos pilotos seguramente en los próximos cinco, seis o siete años”.



* “Si miras hacia atrás en Ferrari, con Schumacher y Barrichello ya tuvieron a los mismos dos pilotos durante mucho tiempo. Lewis (Hamilton) y Nico (Rosberg), en 2014 tenían con el Mercedes un gran coche y un gran motor, pero se volvieron cada vez más fuertes y estoy seguro de que la estabilidad les ayudó mucho”, agregó quien se estima posee un gran porvenir en la casa alemana.



* “He pilotado para Mercedes durante cuatro años. Me ayudaron mucho en mi desarrollo: en GP3, en F2 y llevándome a F1. Son como una familia para mí. No es un secreto que cualquier piloto quiere tener la oportunidad de ganar carreras y campeonatos. Si hay un asiento disponible en Mercedes, no creo que ningún piloto lo rechazaría. Son el mejor equipo. ¿Quién no querría esa oportunidad?”, concluyó, pensando en el lugar de Valtteri Bottas.



Más de Mercedes



Noticias procedentes de Silverstone, dan cuenta que el piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, aseguró que no le preocupa ser reemplazado por el alemán Sebastian Vettel, quien anunció su salida de Ferrari al término de la actual temporada de Fórmula 1.



* “Ambos hemos sido siempre muy honestos acerca de la situación contractual y obtuve una información clara. No, no están considerando a Seb. Es lo mismo cada año para mí; no tengo presión por ese lado y tengo metas claras para esta temporada. Las cosas se ordenarán por sí solas de una manera u otra”, expresó el compañero del múltiple campeón británico Lewis Hamilton en la escudería británica.



Vettel, de 32 años, aún no ha firmado con otro equipo de Fórmula 1, y se ha especulado durante semanas que podría cambiar a Mercedes; mientras que el jefe del Team Mercedes, Toto Wolff, no había descartado completamente esta posibilidad.



El seis veces campeón del mundo Hamilton y Bottas, están bajo contrato con Mercedes hasta el final de la temporada 2020.



Por otra parte, Lewis Hamilton volvió a las pistas luego de casi cuatro meses, en el entrenamiento de la escudería inglesa, bajo una lluvia persistente en el célebre circuito de Silverstone, donde cumplió con los protocolos por el coronavirus.



De cara al comienzo de la temporada en Austria, con dos carreras a disputarse el 5 y el 12 de julio, Hamilton se entrenó con una mascarilla negra como parte del protocolo estipulado por la FIA y la F1 para las próximas competencias.



“Qué bueno verte de nuevo, campeón”, escribió el equipo Mercedes en las redes sociales en un mensaje de bienvenida, en un día especial para Hamilton, quien había confesado sus ganas de volver a correr, destaca el diario Marca de España. Antes de iniciar el entrenamiento en Silverstone, el seis veces campeón mundial Hamilton dejó otro mensaje en las redes sociales, en las que se volvió a mostrar activo y contestatario con la discriminación racial.



“En estas últimas semanas hemos visto al mundo abrir los ojos a la realidad del racismo actual y quiero destacar los pasos positivos que se han dado, como lo han sido las acciones colectivas y también el alzar nuestras voces”, dijo el cotizado piloto de la Fórmula 1. Al igual que varias figuras del deporte, Hamilton fue uno de los que se manifestó luego del asesinato de George Floyd ocurrido a manos de la policía de Minessota en Estados Unidos, el pasado 25 de mayo.



Sobre Schumacher



El ex multicampeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, sería sometido a una transfusión de células como parte de su extenso tratamiento tras el grave accidente que sufrió en 2013 en las pistas de esquí de Meribel, en los alpes franceses. El medio italiano Contro Copertina reveló que “Schumacher podría ser sometido a una tranfusión de células madre”.



En octubre de 2019 el diario Le Parisien aseguró que Schumacher “había sido trasladado a un centro hospitalario de París para ser sometido a una terapia de células madre”, y ahora la publicación italiana reveló que “volverá a ser sometido a dicha intervención”.



En enero pasado, el neurocirujano italiano Nicola Acciari se refirió al posible estado del ex piloto y dijo que “debemos imaginar a una persona muy diferente de la que recordamos en la pista, con una estructura orgánica, muscular y esquelética muy alterada y deteriorada”.



Desde su accidente en diciembre de 2013 el ex piloto recibe diferentes tratamientos médicos pero poco se conoce sobre su verdadero estado físico. Schumacher, de 51 años, es el piloto más ganador de la Fórmula 1 con 7 campeonatos mundiales, 91 victorias,158 podios, 68 pole positions y 77 vueltas más rápidas.



Motociclismo



La Federación Internacional de Motociclismo, la Asociación de Equipos y Dorna Sports, anunciaron la cancelación del Gran Premio de Italia de MotoGP en Mugello, que había sido inicialmente aplazado el pasado 7 de abril por el coronavirus. Según publicó el diario Marca de España, el trazado italiano no recibirá al Mundial de Motociclismo por primera vez desde la competencia inicial en 1976. La prueba que se mantendrá en el calendario reducido, y que anunciarán de forma inminente la FIM y Dorna, es la de Misano, en la Costa Adriática, donde está previsto que se celebren dos Grandes Premios durante la primera quincena de septiembre.