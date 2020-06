https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La foto bien puede ser considerada histórica: fue la primera, la última, la única práctica en medio de la pandemia. Fue el martes, pero luego las autoridades dieron marcha atrás. Las autorizaciones son inminentes, pero por ahora, quedó claro, no se puede entrenar... Crédito: Gentileza

Liga San Martín Marcha atrás en Carlos Pellegrini: suspendieron prácticas de fútbol Fue una ilusión efímera las que tuvieron los equipos liguistas. San Martín y Americano, que habían comenzado con los entrenamientos en la tarde del martes, ni siquiera pudieron reencontrarse por segunda vez. La Federación y la Liga mostraron disconformidad y avisaron que de continuar quedarían expuestos a sanciones disciplinarias de AFA.

La ilusión sólo duró un entrenamiento. Tras el encuentro del martes después de más de 70 días, los dos equipos de Carlos Pellegrini debieron suspender las prácticas. San Martín y Americano habían regresado al fútbol con el aval de la Comuna y bajo un Protocolo presentado frente a autoridades del gobierno local. Sin embargo, la decisión no cayó bien en la Liga departamental ni en la Federación Santafesina, que activaron los teléfonos para que den marcha atrás con la decisión. “Tenemos que entender algo. Por un lado la Provincia autorizó a intendentes y presidentes comunales a tomar definiciones para autorizar disciplinas deportivas. Los funcionarios hicieron que algunas instituciones hayan comenzado a entrenar. Pero hay que tener en claro que el gobierno santafesino no habilita deportes grupales”, sentenció Carlos Lanzaro, presidente del organismo provincial.

Fue una especie de sueño efímero. Y la esperanza incluso de algunos equipos que también iban en la misma dirección se desvaneció rápidamente. Es que tras el puntapié inicial de los clubes de Carlos Pellegrini -que regresaron a los entrenamientos bajo adecuaciones de seguridad aprobadas por la mismísima Comuna local el martes- entidades liguistas entendieron que la vuelta era posible. Es más, los Protocolos para presentar ante los gobiernos de cada localidad ya eran un hecho y la planificación de las prácticas estaban tomando forma en la cabeza de los cuerpos técnicos.





Duró muy poco



Pero a menos de 24 horas de que San Martín y Americano hayan tenido el encuentro inicial, la Liga departamental y la Federación Santafesina motorizaron las acciones para desactivar rápidamente lo que entendían podía transformarse en una bomba deportiva en toda la provincia. Es que los teléfonos en la entidad madre de la provincia comenzaron a sonar imparablemente al conocerse la noticia y la vuelta al fútbol -al menos a los entrenamientos- había pasado de ser un pedido a una presión.



Así, la comunicación con los clubes pellegrinenses fue automática, directa y tajante. La Federación avisó que la Asociación del Fútbol Argentino prohíbe a todas las ligas afiliadas al Consejo Federal a regresar a las prácticas. Por eso, más allá de cualquier habilitación local, desde la casa de calle Viamonte aplicarán sanciones a los clubes que transgredan la reglamentación y quedarán sujetos a las normas disciplinarias. “A la AFA llegaron solicitudes de varias ligas preguntando por diferentes circunstancias del fútbol del interior. Cuando ocurrió eso, salieron a avisar a todas las instituciones que estaban suspendidos los entrenamientos dentro de la liga afiliadas haciendo cierta aclaración que podía haber sanciones a quienes no hagan caso”, explicó Lanzaro.



Y de esa forma, el presidente de la liga San Martín, Juan Dertiano, bajó líneas a los clubes y los advirtió para ponerlos al tanto de los castigos que podían sufrir.

Por otro lado, el presidente de la Federación deslizó que todo llegaría a buen puerto en un futuro que está a la vuelta de la esquina. “A mi entender, esto es cuestión de horas o días y la próxima semana se va a solucionar. Me da la sensación que como mucho, para ligas provinciales, la semana que viene habría una definición y ahí volveríamos a lo que fue anteriormente, donde Municipios y Comunas tendrían la potestad de autorizar las prácticas deportivas”.







El comunicado de la Liga

Por la tarde del miércoles, desde la Liga San Martín emitieron un parte de prensa para explicar ante las consultas recibidas en las últimas horas y tras la apertura de actividades dispuestas por algunas entidades deportivas de la provincia, que “no es responsabilidad de esta Liga autorizar o desautorizar el accionar de nuestros clubes”. Por eso, indica el comunicado, “hemos acudido a las normativas dispuestas por A.F.A., casa madre del fútbol argentino, las que recomendamos tener en cuenta a los efectos de evitar posibles sanciones”.

Asimismo, desde el ente que tiene a Juan Dertiano como presidente, sostuvieron que el objetivo no es cancelar ningún tipo de actividad futbolística que los clubes pretendan llevar adelante en el marco del aislamiento social, por lo cual “deslindará todo tipo de responsabilidades ante cualquier accionar de la Asociación del Fútbol Argentino por el no cumplimiento de sus resoluciones vigentes”.