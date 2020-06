https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.06.2020 - Última actualización - 19:51

19:45

El misionero tenía pactado volver en los vueltos de repatriados, pero desistió a la decisión ya que no le dejaron subir con sus dos canes, ni con su bicicleta.

Oriundo de Misiones Un argentino varado en Perú se niega a ser repatriado sin sus perros El misionero tenía pactado volver en los vueltos de repatriados, pero desistió a la decisión ya que no le dejaron subir con sus dos canes, ni con su bicicleta. El misionero tenía pactado volver en los vueltos de repatriados, pero desistió a la decisión ya que no le dejaron subir con sus dos canes, ni con su bicicleta.

Hace dos años abandonó el sur del país, vendió su casa y decidió salir a conocer Sudamérica como mochilero. La pandemia del Coronavirus lo agarro en Perú y la cuarentena obligatoria le privó de volver al país por las rutas. Sin embargo, gestiono con el consulado argentino para volver en uno de los vuelos humanitarios, pero finalmente se negó a volver porque no lo dejaban subir al avión con sus perros. «Ellos son mis amigos y me vienen cuidando desde hace bastante tiempo, no yo pienso dejarlos acá. En todo caso me iría caminando, pero ello vendrían conmigo”, comentó.

La historia de Michael Graef, oriundo de Puerto Rico (Misiones) se volvió viral en todo el país Inca y en gran parte de américa del Sur. El misionero tenía pactado volver en los vueltos de repatriados, pero desistió a la decisión ya que no le dejaron subir con sus dos canes, ni con su bicicleta. "Esto es un mensaje de amor, dentro de tantas cosas malas que están pasando, mi idea es mostrarle al mundo que tiene que haber unión entre todos. Ahora voy a ver como voy a volver, pero seguramente será con ellos”, agregó el misionero de 29 años.

Según contó Michael, hace más de dos años decidió dejar su trabajo, vender su casa, su auto y emigrar en busca de una aventura, es así que llegó a Colombia y desde allí comenzó a bajar por Latinoamérica, en ese recorrido conoció a los dos perros que lo acompañan día a día. Hace 6 meses que está en Perú, y sus planes de aventuras debieron parar por la pandemia del covid-19. Primero, conoció a Chamu, le insistieron 3 veces que se quede con el animal que le quedaría como recuerdo de su viaje “Primero no lo quería tener, después me decían que lo lleve y me repetían una y otra vez, ahora ya hace un año y dos meses que estamos con Chamu, se volvió famoso ”, bromeó

Su medio transporte en este tiempo fue su bicicleta, a la cual debió realizar varias remodelaciones para poder trasladarse con el perro. “Después viajando, se nos sumó “Nilo” estamos los tres desde Ecuador, tuve que fabricar un carrito porque ellos no pueden caminar mucho”, agregó el misionero. La historia de la pitbull tiene un porqué, hace unos meses le robaron sus pertenencias, (celulares, ahorros, documentos, pasaporte) y para su seguridad adoptó a Nilo, perro que ya había sido abandonado por una Europea y un Ecuatoriano, segùn relato Michael. “El carro lo fui modificando en el viaje, el pitbull es enorme y pesa mucho, se doblaba las rueditas”, contó.

La vuelta hacia Argentina

“Cuando llegué a Lima, me instalé en el consulado y a los dos días me atendió el cónsul y hable personalmente con él y me consiguió pasaporte provisorio, vio mi situación, hasta conoció a los perros”, explicó.“Después ya estaba todo listo para volver, pero me dijo que el vuelo del Hércules estaba con capacidad reducida, no me iba a dejar subir con los perros y la bicicleta, entonces decidí no subir al avión”, específico Michael. Ademàs, el oriundo de Puerto Rico mencionó que ambos canes tienen libreta sanitaria al día y de buena conducta.

Luego de unos días Michael recordó cómo se volvió viral “una periodista me encontró en la calle sin conocerme y hablamos, me sacó al aire en una radio… ahí nomas comencé a recibir miles de llamados de todos lados, son famosos mis perros ahora”, sonrío. Entre tantas cosas que aprendió del viaje, destaco dos cosas; no abandonar a los amigos y no confiar en nadie. “Me amigue y me robaron, no se puede confiar en nadie en esta pandemia, está todo muy difícil”, sostuvo.

Por otro lado, contó que está dispuesto a viajar hacia Misiones con la bicicleta, cuando todo vuelta a la normalidad y abran las fronteras “vendí mi tabla de surf y me compre la bici, cuando todo mejore iré pedaleando hasta Argentina”, indicó. Y añadió que su día a día sobrevive gracias a las donaciones de los peruanos, quienes les brindan un plato de comida caliente.

“soy un privilegiado de haber nacido en la tierra colorada, solo estando lejos te das cuenta de lo hermoso que estar en Misiones. Yo salí a conocer la cultura de los demàs países, en el camino me encontré con dos amigos y acà estamos, volveré con ellos como sea”, agregó. “Cuando vuelva me pondré a trabajar y ayudarè a mi familia obviamente, y en ese proceso , quiero tener un criadero de pitbull, son animales hermosos y cuidadores, no quiero lucrar con ellos, ni loco”, asegurÓ.

Para finalizar, Michael mando un mensaje a sus conocidos y familiares “quiero que estén unidos, hay que ser humanitario con todos, extraño mucho a mi familia, pero pronto ya estaré en mi querida tierra colorada”.