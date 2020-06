Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Saludos

DR. MARIO PILO

“El 7 de junio se celebró un día más del Periodista y del Periodismo, por lo cual saludo a todo el diario El Litoral y sus trabajadores. El 7 de junio de 1810, Moreno edita el primer periódico, no solo informativo, sino patriótico de Argentina. Y ya en su editorial dice: ‘El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. No solo debe contentarse con que obren bien, deben controlar que nunca obren mal’. En sus largas prédicas se convirtió en un adalid de la prensa del mundo entero. Por eso, en su muerte alguien dijo: se necesitó tanta agua para apagar tanto fuego. En estas tan difíciles épocas pandémicas como en guerras convencionales o infortunios naturales, el periodista es un informante y testigo no solo esencial sino presencial. Felicito a todos los periodistas de Santa Fe, a los verdaderos periodistas”.

Estacionamieto medido

MARÍA

“Estoy sorprendidísima con que se haya retomado el estacionamiento medido. Los que no podemos usar el transporte público, porque lo tenemos prohibido, pero a la vez tenemos que trasladarnos para trabajar, tenemos que sacar nuestro auto. El costo de una jornada de estacionamiento medido es elevadísimo. Yo no entiendo cómo mientras dure la restricción de uso de transporte público pueden cobrar por tener el auto estacionado en la puerta. Realmente, no sé qué solución nos van a dar. Le pido al señor intendente que reconsidere esta medida, porque me parece un absurdo, si lo que quieren es disminuir el uso del transporte público por razones sanitarias. Muchas gracias por publicar mi opinión”.

Iluminación y seguirdad

PEDRO CHEREP

“Me dirijo al señor intendente: entiendo su preocupación por haber recibido un municipio lleno de dificultades, pero la seguridad no debe escapar de hecho, a uno de los tantos problemas. Para que exista seguridad se debe contar con una iluminación eficaz y es eso lo que me hace solicitarle solucionar el problema luminario de muchos sectores del parque Juan de Garay, principalmente zona de islas, de los lagos de la calle Santiago de Chile, en lamentable estado. Si yo pago religiosamente mis impuestos como lo hago, el municipio debe devolvérmelo con aquel hermoso y viejo cartel que leí un día y que decía: los impuestos vuelven al pueblo. Gracias diario El Litoral por permitirme expresar en este espacio”.

Pérdida de agua

JOSÉ MANUEL QUIROGA

“Al señor intendente Emilio Jatón: hay unas cuantas cosas que están quedando pendientes en la ciudad y una de ellas es en General López y Juan Díaz de Solís: allí hay una pérdida de agua. Hablemos de dengue, de ratas, de todo lo que ande dando vueltas, está en ese lugar. Por favor, le pido que la Municipalidad solucione el problema”.