La Fórmula 1 descarta correr este año en Japón, Singapur y Azerbaiyán

La Fórmula 1, que continúa rearmando su calendario para iniciar la temporada el 5 de julio próximo con el Gran Premio de Austria, luego de no haberlo podido hacer en febrero pasado por la pandemia de coronavirus, anunció este viernes que no se celebrarán carreras en Japón, Singapur y Azerbaiyán.





"Estamos trabajando duro para confeccionar el calendario definitivo y tenerlo listo antes de la primera carrera en Austria. La pandemia impedirá correr en Japón, Singapur y Azerbaiyán. Pese al esfuerzo de los patrocinadores, será imposible", anunció la Fórmula 1 en un comunicado de prensa oficial que consignó la agencia DPA.

