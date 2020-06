Peralta Pino se ilusiona con la vuelta a las canchas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El goleador de Ateneo campeón del Clausura 2019 ya se prepara para el regreso del fútbol. La posibilidad de hacer actividad física de manera individual despertó nuevamente la ilusión de cada jugador de Liga.

Con el respeto que impone la pandemia y con las pautas que fue otorgando el Ministerio de Salud, hoy, después de 80 días, los jugadores de la Liga Santafesina comenzaron con los primeros pasos pensando en la vuelta del fútbol.



Conrado Peralta Pino es uno de los grandes jugadores del presente liguista y el máximo goleador del último campeón.



—¿Cómo te trata la falta de juego?

—Sinceramente, me tocó estar afuera del país apenas terminamos la participación en el torneo Federal. Cuando llegué el domingo 15 de marzo a Ezeiza empecé a tomar conciencia de lo que se estaba viviendo. Desde mi trabajo me decían que no podía volver, mi familia y mi novia no me querían ver... y me decían que tenía que estar aislado por 14 días. Los primeros días fueron duros, porque todos hacían vida casi normal y yo estaba encerrado sin poder ni siquiera salir a la puerta. Entre mi viejo, mi vieja y mi novia se turnaban para llevarme la comida, pero ni siquiera había contacto de verlos. Con el correr de los días la cosa fue empeorando y el jueves 19 de marzo el presidente decretó la cuarentena total con lo que todo se hizo más difícil.



—Y el día a día del encierro, ¿cómo fue?

—Para uno que disfruta tanto de la familia, del club y el día a día con los compañeros, fue complicado el no poder compartir esas cosas y en mi caso que tuve que estar aislado solo, aún más. Pero me las rebuscaba para el día a día ir ocupando el tiempo, con muchas series, lecturas variadas y lógicamente como buen amante del fútbol viendo mucho deporte del recuerdo y ni que hablar del gran logro obtenido en el 2019 con Ateneo campeón. En ese tiempo miré cada video y foto desde el 28 de enero que arrancamos hasta ese gran día que fue 30 de noviembre.



—¿En qué los favorece la posibilidad de poder salir a correr un rato de manera individual?

—Por suerte nos han habilitado las salidas a correr que para alguien que le gusta el deporte o la actividad física, es fundamental ya que lo estábamos necesitando y pidiendo desesperadamente. Como todos sabemos, tanto el deporte como la actividad física es salud y el entrenamiento en casa, la realidad es que ya nos estaba costando cada vez más porque las comodidades y elementos que puedas tener no son lo mismo. El deportista necesita de ese famoso aire libre, parques, plazas o en nuestro caso el club o campo de deportes. Esto nos da la posibilidad de tener una adaptación para poder llegar de mejor manera al comienzo de los entrenamientos, que en nuestro caso ya posiblemente sea la semana próxima. El cuerpo técnico esta trabajando con los protocolos para que sea lo antes posible. Lógicamente, nos adaptaremos a lo que nos autoricen, nada más.



—¿Cómo ves en un futuro inmediato la vuelta al fútbol?

—Lamentablemente nosotros entramos en una época complicada de lo que es la pandemia. En mi caso era posiblemente el último año jugando y ya me perdí un torneo. En lo personal imagino la vuelta a los entrenamientos grupales en agosto, y septiembre, arrancando la competencia que es lo que más ansiamos los jugadores de Liga Santafesina, poder aunque sea tener la posibilidad de jugar un torneo este año. Sabemos que es más un deseo que una realidad. Soy de los que piensa que el fútbol puede esperar, estamos en un momento que hay que priorizar la salud y esperar que todos estén sanos.



—¿Cómo vivieron ese momento único de Ateneo campeón 2019?

—Yo creo que lo que vivimos ese 2019 fue algo único y que todos los que integramos esta gran familia de Ateneo soñábamos con ese logro. Fue un desahogo muy grande. Un día donde se vivieron muchas emociones. Ese logro con Ateneo no solo fue de los que integrábamos ese plantel, sino de todos lo que de alguna manera u otra conforman esta gran familia. Fue emocionante el ver a la familia, amigos, ex jugadores, profesores y curas del colegio, todos los jugadores de las inferiores festejando y abrazándose en la cancha disfrutando de ese gran logro. En lo personal soy un agradecido a mis compañeros y al cuerpo técnico (el cual hicieron un trabajo y un sacrificio increíble para que nosotros los jugadores tengamos todo a disposición en cada entrenamiento y partido), por haberme hecho cumplir el sueño que tenía de volver al lugar donde me inicié y terminar mi carrera siendo campeón en el club que amo.



—¿De cuánto sirvió la participación en el torneo Federal?

—El haber participado del Torneo Federal fue para nosotros una experiencia hermosa, más allá de lo deportivo. Somos concientes de que no nos fue de la manera que esperábamos. El haber competido en otra categoría contra equipos grandes de la región nos ayudó a crecer como equipo y grupo. Luego de la finalización del Federal hemos hablado entre jugadores y cuerpo técnico haciendo un balance de lo que fue y el cuerpo técnico dijo una gran verdad: “Nosotros les hemos jugado de igual a igual a equipos que a priori tienen otra jerarquía”. Somos agradecidos de poder haber jugado ese torneo. Hubo mucho sacrificio de parte de jugadores, cuerpo técnico y de mucha gente que colaboró para poder disfrutar desde lo personal y grupal.



—¿Anécdotas?

—No recuerdo una en especial pero hay muchas... Lo que si recuerdo mucho fueron las peñas que hacíamos con el plantel con cada uno de los padres de los jugadores, así que imaginate la de personajes y anécdotas que pude haber visto y escuchado en esas charlas. También el viaje de vuelta de San Justo cuando recuperamos la punta contra Sanjustino. Ese regreso fue increíble, el chofer no lo podía creer. Cantamos desde San Justo hasta acá. Lo mismo con el viaje a Rafaela, a San Jorge, última fecha del Federal y ya no se jugaba por nada. Fue todo fiesta y felicidad.



—¿Nombres para agradecer?

—No me gusta nombrar gente porque me puedo olvidar de alguien y puedo ser injusto. Los últimos clubes donde jugué disfruté mucho de los lugares y grupos que me tocó conformar. Pero acá en Ateneo fue todo muy especial. Como ya dije era mi sueño culminar mi carrera con un campeonato. En Ateneo y con muchos amigos, dando esa vuelta tan ansiada por nosotros. Nos acompañó mucha gente durante ese campeonato, por eso quiero aprovechar y agradecer a esas personas que estuvieron siempre, a las familias de cada uno de los jugadores, amigos, ex jugadores de Ateneo, profesores y DT de inferiores, ni hablar a todos los chicos de inferiores que estuvieron alentándonos sin parar esa gran tarde del 30 de noviembre. Como podrán ver, este título con Ateneo lo pongo por encima de cualquier cosa que me haya pasado en el fútbol.