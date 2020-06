Formosa registró un brote de coronavirus con 24 casos positivos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.06.2020 - Última actualización - 13:40

13:35

Catamarca, que este viernes recibirá al Presidente, es el único distrito sin COVID-19.

Ahora sí Formosa dejó de ser una de las provincias indemnes al coronavirus. Este viernes las autoridades anunciaron un brote de 24 casos positivos, lo que convirtió a Catamarca en el único distrito del país sin COVID-19.

Justamente el presidente Alberto Fernández viajará esta tarde a la tierra gobernada por Raúl Jalil para realizar diferentes actividades, entre ellas una visita a un laboratorio especialmente preparado para atender la pandemia.

En una conferencia de prensa realizada este mediodía por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de de Gobierno de Formosa, Jorge González, confirmó los contagios: el padre de una paciente que ingresó a la provincia hace dos días en un vuelo sanitario y otras 23 personas que habían sido aisladas preventivamente en el centro Juan Pablo II.

El miércoles 10 de junio llegó un vuelo desde la Ciudad de Buenos Aires que transportaba a dos niños que estaban internados en el Hospital Garrahan: uno de los adultos asintomáticos que los acompañaba, de 40 años, fue testeado y se confirmó que había contraído la enfermedad. Fue aislado preventivamente en el Hospital Central y su estado de salud general es muy bueno.

El lunes pasado, el gobierno local había informado el primer caso positivo de la provincia, pero el Ministerio de Salud decidió no contabilizarlo allí porque se trata de una mujer que reside en la provincia de Buenos Aires y había viajado al norte para trabajar como personal sanitario. Desde que comenzó la pandemia, el gobierno nacional anotó los contagios en las localidades de residencia de los pacientes, lo que muchas veces genera conflictos y diferencias con las estadísticas provinciales.

A partir de ese primer positivo se aislaron a varias personas, de las cuales 23 de ellas portan la enfermedad, según se difundió este mediodía.

A fines de mayo, Alberto Fernández estuvo de visita en Formosa. Todavía no había casos positivos, pero hubo imágenes que provocaron críticas generalizadas. La delegación no cumplió con los protocolos y el jefe de Estado no sólo no utilizó barbijo, sino que se mostró a los abrazos con el gobernador local Gildo Insfrán.

Un par de días después, Fernández reconoció el error: “Con Gildo deberíamos haber sido más cuidadosos”. También se refirió a otras fotos donde se lo ve muy cerca de otras personas, sin barbijo. “Muchas veces cuando me piden una foto me bajo el barbijo, me suena muy antipático no hacerlo. Si yo le pidiera una foto a Bob Dylan no me gustaría que salga con la mitad de la cara tapada”, se defendió.