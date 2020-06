Inspeccionaron la seccional 2da

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.06.2020

13:51

Es por el supuesto uso irregular del garaje de la comisaría, el que estaría siendo alquilado como cochera a vecinos del barrio Sur.

Personal de Asuntos Internos de la URI procedió en la mañana del viernes a realizar una inspección en dependencias de la seccional 2da.



El operativo se inició a primera hora cuando los agentes llegaron a la dependencia ubicada en la esquina de Saavedra y Gral López, esto es, en el corazón de barrio Sur, y como primera medida procedieron a cortar el tránsito vehicular por dicha intersección.



Los encargados de la requisa cumplen una orden emitida por la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jimenez, que investiga una denuncia anónima que refiere al supuesto uso irregular del garaje de dicha comisaría, el que estaría siendo alquilado a vecinos de la zona como cochera.



Según trascendió durante el procedimiento los investigadores procedieron a secuestrar libros de actas y otras documentaciones, en procura de establecer si hubo delito alguno.



En este sentido se dejó constancia que varios móviles policiales como vehículos que estaban en calidad de secuestro y a disposición del Poder Judicial permanecían en la vía pública cuando, en rigor, deberían estar en la cochera de la seccional.



Vieja práctica



“El alquiler de cocheras en algunas comisarías de la ciudad no es un tema nuevo. Muy por el contrario es una costumbre que viene desde hace más de 40 años”, precisó un veterano jefe policial ya retirado, en diálogo con El Litoral.



“Casos como el de la seccional 2da. se dieron en donde antes funcionaba la seccional 4ta. (en Zavalla y Tucumán) y en la seccional 3ra. (Lavalle y Balcarce) cuyos inmuebles son físicamente iguales”, agregó.



“El detalle clave es que la administración de esas cocheras siempre estuvo a cargo de la cooperadora policial. Ellos se hacían cargo del dinero”, aclaró.



Sorpresa de vecinos



Por su parte vecinos de la zona se mostraron altamente sorprendidos tanto sea por el procedimiento como por el despliegue del personal.



“La verdad que no sé qué es lo que están buscando. Hace más de 20 años que muchos vecinos alquilamos las cocheras allí y nunca tuvimos problemas. Lo tomamos como algo natural. En mi caso no he notado alguna maniobra irregular. Es más, hubo un tiempo que un comisario hasta nos daba un recibo. Y una vez se nos informó que el usufructo de la cochera se destinaba a refacciones”.



En tanto otro vecino narró que “hace muchos años que guardo mi auto en la cochera de la seccional, por eso todo este despliegue no deja de sorprenderme. Todo el mundo lo sabía, acá nada se hace a escondidas. Y el pago que hago siempre lo entendí que era a modo de cooperadora”, cerró.