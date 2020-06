https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.06.2020

14:20

Víctor Blanco sobre el eventual retorno del fútbol El presidente de Racing sostuvo que "se van a necesitar entre 45 y 60 días de pretemporada antes de volver a jugar"

El presidente de Racing, Víctor Blanco, señaló que los equipos del fútbol argentino van a necesitar "de 45 a 60 días" de pretemporada antes de que se pueda "volver a jugar", a la vez que dijo que en Buenos Aires los jugadores están "más restringidos" si es que quieren salir a correr.



"Hay que esperar que esto se solucione lo antes posible y que todos poder arrancar los entrenamientos", expresó Blanco, tras lo cual indicó: "Lo que dicen los entendidos es que se van a necesitar entre 45 y 60 días de pretemporada antes de volver a jugar".



El mandatario de Racing manifestó además: "En las provincias tienen la libertad los jugadores no a ir a un campo de juego, pero si de salir a correr a una plaza o a caminar, pero acá estamos más restringidos, si un jugador sale a caminar por los Bosques de Palermo se le va a complicar por ser una persona conocida".



En diálogo con el programa Superfútbol que se emite por TyC Sports, Blanco comentó luego: "Hay varios clubes que presentaron protocolo y Racing fue uno de ellos, lo presentamos en la AFA y en el Ministerio".



"Por lo que uno escucha aún no hay nada definido por los inconvenientes que hay en Capital y provincia de Buenos Aires que son los lugares más comprometidos y el hecho de volver a entrenar no es una decisión de los dirigentes sino del Ministerio de Salud y del Gobierno nacional", expresó.



Por otro lado, el presidente de Racing aseguró que la dirigencia del club de Avellaneda no tiene "problemas en negociar" al mediocampista Ricardo Centurión con alguna entidad que "ponga dinero".



"Centurión es capital del club. Si se decide que no siga, no tenemos problemas en negociarlo con cualquier club que ponga el dinero y satisfaga las necesidades que Racing crea necesarias, pero esa decisión es de la parte técnica", dijo.



En ese sentido, añadió: "Todavía no lo hablé con Diego (Milito). Quiero lo mejor para el club, para el plantel y para hacer lo mejor en el campeonato. Yo lo único que podría hablar con Centurión es si no me pongo de acuerdo con su contrato".



Luego, Blanco reiteró que no le "gustaría un torneo con 30 equipos", a la vez que manifestó no estar "de acuerdo con que no haya descensos" tal como se decidió en la AFA en medio de la pandemia por coronavirus.



El mandamás de la "Academia" aseguró luego que su relación con Milito "es extraordinaria" y dijo que "si se quiere postular como presidente, bienvenido sea", tras lo cual señaló: "Aún no definí si le voy a presentar las próximas elecciones".

