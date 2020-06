Por la pandemia, la provincia perdió ingresos por 15 mil millones de pesos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Economía Walter Agosto informó que la moratoria recaudó de $ 1.634 millones de los que más de $ 1.000 millones fueron a municipios y comunas. Detalles sobre el nuevo plan de pagos vigentes desde este lunes.

Como consecuencia de la pandemia y el consecuente aislamiento social obligatorio, que comenzó el 20 de marzo, y hasta el 31 de mayo, la provincia de Santa Fe perdió ingresos por 15 mil millones de pesos, sumando la caída de los recursos propios como los que le corresponde por la coparticipación federal de impuestos.



“Si la provincia hubiera querido tener en mayo de este año los mismos ingresos que en mayo del año pasado en términos reales, hubiesen tenido que ingresar 5 mil millones de pesos más”, pone como ejemplo el ministro de Economía, Walter Agosto, al tiempo que manifestó sus expectativas de que a medida que el aislamiento se vaya flexibilizando algunas actividades lentamente vayan retomando algún grado de normalidad, aunque eso no quiera decir que el problema vaya a resolverse en el corto plazo.



“Desde el punto de vista de de la economía y las finanzas, que es lo que a mi me corresponde, a partir de ahora se abren dos situaciones que tenemos que ir evaluando de manera permanente. Por eso no nos tenemos que aferrar a instrumentos o a políticas que en otros momentos pudieron dar alguna solución: uno es el de la gente que tenia deudas anteriores a 2019 que no pudo entre a la moratoria y la otra es la de las deudas que se generaron este año como consecuencia de la emergencia sanitaria. Por esta enfrentar estas situaciones, lanzamos dos planes de pagos accesibles: para los que no pudieron entrar a la moratoria en condiciones similares a los que estaban antes y para los que tuvieron las dificultades para pagar este año un plan de facilidades para ponerse al día a valores históricos”, expresó el ministro.



El primer plan incluye a todos los tributos provinciales vencidos al 30 de noviembre de 2019 que los contribuyentes pueden pagar al contado con un un 40% de descuento sobre la deuda total o si prefieren adherirse a un plan de pago podrán hacerlo en 12 cuotas con un interés mensual del 1,5% o en 24 cuotas con un interés del 2% mensual.



El segundo plan de facilidades es para deudas devengadas entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de este año, también incluye a todos los tributos provinciales, no se cobran intereses resarcitorios y los contribuyentes podrán optar por uno de los dos planes de pago que ofrece la provincia: en 6 cuotas sin intereses o en 12 cuotas con un interés del 0,5% mensual.



Ambos planes tendrán, en principio, un plazo mínimo de vigencia de 90 días corridos.



Instrumentos



“Lo que tenemos que ir evaluando es a que ritmo se va reacomodando la actividad económica. Pero justamente la característica de estos planes es que son flexibles. Lo que el Estado esta brindando son dos instrumentos para que puedan regularizar su situación fiscal y en la medida en que sean necesario estos instrumentos se pueden modificar o adaptar, pero esta claro que la obligación del Estado es que los tributos que se adeudan puedan ser pagados a través de alguna alternativa de pago”, expresó el ministro.



“Vamos a ir evaluando como va la recaudación propia. Sabemos que estamos en un contexto complicado. Prorrogamos los impuestos de marzo, abril y mayo. Ahora todas esas prorrogas no pueden tener un cuello de botella. Tienen la alternativa para canalizar de estos planes y después veremos. Sabemos que es difícil decirle a la gente en un momento de crisis que tiene que pagar impuestos, pero como Estado no podemos mirar para otro lado. No habrá condonación de impuestos, no lo hizo la Nación ni lo hará la provincia. Si habrá prórrogas, planes de pagos y suspensiones de las ejecuciones” informó Agosto.



El ministro de Economía recordó que la provincia hizo un importante esfuerzo fiscal para financiar todas las necesidades que generaron la pandemia del coronavirus que sumaron 6 mil millones de pesos y 1.000 millones de pesos más para municipios y comunas que salieron de rentas generales ya que no se utilizó la autorización legislativa incluida en la ley de Necesidad Pública para tomar deuda por hasta 15 mil millones de pesos para la Emergencia Covid. La provincias tomo 5 mil millones con otras autorizaciones que estaban desde antes.



Resultados de la moratoria



La moratoria que lanzó la provincia a principios de año y terminó el pasado 4 de junio recaudó 1.600 millones de pesos, una cifra que estuvo por debajo de las expectativas de los funcionarios de hacienda, que atribuyen a la situación generada en el país por la pandemia.



“La moratoria estuvo jaqueada por la emergencia sanitaria. Teníamos una perspectiva de mayores recursos pero lo que se recaudó fueron 1600 millones de pesos. De ese total, la mayor proporción de pagos corresponde a patente automotor e impuesto inmobiliario que son los impuestos que mas se coparticipan a los municipios. Por esa razón, de los 1634 millones que se recaudaron 1081 tuvieron como destino a los gobiernos locales y 552 millones ingresaron al tesoro provincial. Esto es importante porque claramente durante estos meses el ingreso de estos fondos genero un financiamiento significativo para los municipios y comunas de la provincia” informó Agosto.



“Las expectativas que teníamos eran las de recaudar casi el doble, pero debemos reconocer que el la situación que estamos viviendo es muy crítica. La moratoria estuvo vigente en un contexto donde la recaudación del mes se contrajo de manera repentina y abrupta. Por lo tanto es muy difícil pensar que una empresa o una familia que no puede pagar el impuesto corriente regularice deudas. Era bastante lógico pensar que el resultado final de la moratoria no iba a ser el que teníamos previsto a principios del año pero claramente explicado por esta situación”, enfatizó.



“Para ponerlo en contexto, la recaudación de la provincia en marzo registró una caída de 13 por ciento real en términos interanuales, en el mes de abril una caída de 22,4 por ciento interanual y en mayo 22 por ciento. Esto muestra claramente que no hay capacidad para pagar en este contexto y esta mostrando que la caída de la recaudación en términos reales no encuentra precedentes, son muy importantes. Para tener una idea: lo que percibimos por coparticipación en el mes de mayo tiene un poder adquisitivo de 5500 millones de pesos menos que hace un año”, destacó Agosto.