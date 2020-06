https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.06.2020

15:16

NBA Michael Jordan echó a un ex Liga Nacional por decirle "viejo"

El estadounidense ex Libertad de Sunchales Laron Profit contó este viernes que Michael Jordan lo echó de una práctica en Washington Wizards, donde era socio ejecutivo del dueño de la franquicia, por decirle "viejo" tras convertirle un triple.





"Recuerdo que una vez, mientras estábamos en un entrenamiento, que le metí un tiro y le grité: 'No puedes defenderme con esas rodillas de viejo'. Ahí, Jordan se enfureció y me dijo que estaba afuera de la práctica", contó el ex basquetbolista al diario deportivo As de España.



Jordan jugó dos temporadas en los Wizards, entre 2001 y 2003, y allí fue basquetbolista y también presidente de operaciones, un cargo ejecutivo que ahora ejerce en Charlottes Hornetts.



"Solíamos hacerle 'trash-talk' a Michael todo el rato. Pero yo sabía lo que tenía que decirle y él siempre le ponía algo extra a lo que yo no iba a llegar", aseguró Profit.



De hecho, Profit terminó afuera de la franquicia en el verano del 2001 y recién regresó a la misma en el 2004 luego del retiro de Jordan.

