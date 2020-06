https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Basquetbol La CABB y las Gigantes calificaron de "primer paso" la reunión conjunta

La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y el seleccionado argentino femenino calificaron la reunión de este viernes como "un primer paso" hacia una negociación tras el reciente pedido de las basquetbolistas.





En la reunión virtual estuvieron muchas jugadoras del seleccionado, sin el entrenador Leonardo Costa, y por el lado de la entidad dijeron presente Fabián Borro -presidente-, Andrés Pelussi -director deportivo- y Karina Rodríguez -directora de desarrollo del básquet femenino-.



Justamente, Rodríguez le contó a Télam que el acercamiento sirvió como un "primer paso" después de varias "idas y vueltas en las redes y en los medios de comunicación", al tiempo que le agradeció a la jugadora Agustina Burani por el pedido "formal".



Por su lado, la basquetbolista Sofía Aispurúa, integrante de 'Las Gigantes' que compartieron el comunicado y lleva la pelea por la "igualdad de género", le dijo a Télam que también lo vio como "un primer acercamiento a un camino largo por recorrer".



De hecho, la ex Obras Basket aseguró: "Vamos a seguir estando en contacto porque nosotras queremos lo mejor para el seleccionado y para las chicas de ahora y las que vendrán".



Por su lado, Karina Rodríguez coincidió en el deseo de un "nuevo camino de diálogo" y confirmó que en esta reunión vía la plataforma Zoom no se trató el "tema de las becas, ni de la Liga Femenina" aunque las jugadoras pidieron una reunión con el presidente de la Asociación de Clubes, Gerardo Montenegro, que "se trabajará a través de Andrés Pelussi".



"Teníamos que calmar los ánimos. Quedó muy claro que no tenemos convocatorias para la selección argentina en el momento y eso dependerá de los rendimientos en sus clubes para que el entrenador los convoque en su momento", contó la directiva.



Asimismo, ratificó que el director técnico será Leonardo Costa hasta diciembre de este año porque "tiene contrato vigente" y que "todo el staff está disponible para la jugadora que lo requiera".



Por otra parte, Rodríguez le informó a Télam que se cerró un acuerdo con el Dow Center de Bahía Blanca para que "todas las selecciones masculinas y femeninas" realicen allí sus concentraciones para "los torneos", más allá que "por ahora" no hay calendario FIBA.



"Las jugadoras necesitan una ayuda y la CABB les va a dar una ayuda. No hacía falta un comunicado, se les dará acceso a todo el cuerpo técnico mientras no tengan club. Tenemos muchas jugadoras con equipo en Europa y las que no tengan no las abandonaremos a las chicas", reflexionó Rodríguez.



Además, la CABB anunciará el lunes la creación de 46 escuelas de básquetbol femenino "a lo largo de todo el país", algo que "hasta ahora era sólo de masculino".



Finalmente, la directiva adelantó que la semana próxima se tratarán posibles fechas de competición, la Liga Argentina con la presencia de Montenegro y entrenamientos online.





