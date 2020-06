https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 12.06.2020 - Última actualización - 15:54

15:52

Scola descartó su participación en la Euroliga "Scola tiene ofertas pero él decidirá si sigue o se retira", avisa su representante

Claudio Villanueva, representante del campeón olímpico Luis Scola, aclaró este viernes que el basquetbolista "tiene ofertas" pero que él decidirá si "sigue o se retira" tras su salida de Olimpia Milano, de Italia.





"Luis sigue entrenando, él hace un culto al entrenamiento porque sabe que es la base para continuar en carrera en un primer nivel, tiene ofertas pero él decidirá si sigue o se retira. Estaba bueno jugar en Milán y jugar los Juegos Olímpicos, pero hoy por hoy esta es la situación, él sigue en Italia", explicó el empresario.



"El comunicado de Luis Scola dice una cosa bien clara que es la confirmación de no jugar Euroliga. La segunda parte, de seguir jugando o no, hay que dejárselo a él, es un proceso personal. Yo lo tomo con naturalidad, pero se me va a piantar un lagrimón, como con cada jugador, que se retiró. Por ahora no pasa nada", reconoció Villanueva.



Scola, de 40 años, descartó su participación en la Euroliga frente a los rumores que lo vinculaban con la chance de ir a Real Madrid, de España, donde están los argentinos Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola y Gabriel Deck.



"Todos deseamos que se jueguen los Juegos Olímpicos, pero aún no sabemos nada, está todo agarrado de los dedos y no hay confirmación absoluta", reflexionó Villanueva en contacto con UcU web.





Con información de Télam