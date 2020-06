https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.06.2020

Automovilismo Traverso habló sobre la situación de la actividad

Juan María Traverso aseguró que el presidente Alberto Fernández “se interesará en el tema” de la interrupción de la actividad desde marzo pasado, a causa de la pandemia del coronavirus.



El actual titular de la Asociación Argentina de Volantes, de 69 años, escribió en sus cuentas de redes sociales: “La AAdV tiene la información de la cantidad de categorías, pilotos y autódromos que hay en la Argentina. Y cuando la gente que no pertenece al automovilismo ve los números, no lo puede creer”, expresó el ex piloto en el programa “Carburando” (TyC Sports).



De acuerdo a las estimaciones efectuadas por el seis veces campeón de Turismo Carretera, son “casi 55 mil familias”, cuyos ingresos dependen de lo que genera el automovilismo. “Y estoy hablando solamente de pilotos, mecánicos y preparadores”, completó.



La actividad se interrumpió el 15 de marzo, cuando se llevaron a cabo competencias en Entre Ríos (Top Race V6) y San Luis (Turismo Nacional). “Sabemos que las carreras se reanudarán sin público y con las medidas de seguridad que los protocolos imponen”, dijo Traverso.



El también ex campeón del Top Race, comentó que en los próximos días “habrá una reunión” con Diego Santilli, actual vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por la futura utilización del autódromo Oscar y Juan Gálvez. “Sabemos que el autódromo Gálvez está en el ojo de la tormenta por la cantidad de contagios que hay en la ciudad”.



Por último, Juan María Traverso resaltó que la actividad regresará “en lugar y fecha a determinar, con un costo aproximado del 50 por ciento de lo que se invertía cuando se interrumpió todo. Arrancaremos así”.