Los premios Oscar tendrán diez nominadas a mejor película desde 2022

La Academia de Cine Hollywood anunció este viernes que a partir de su edición 94, que se celebrará en 2022 y que galardonará a lo mejor de la producción 2021, serán diez las cintas nominadas al premio a mejor película del año.

El sitio web de los Oscars explicó que el cambio forma parte de la siguiente fase de su iniciativa “A2020”, que se lanzó hace cinco años durante la controversia por la escasez de nominados negros en las principales categorías actorales, recordado con el lema #OscarsSoWhite.

Rebautizada ahora como “Academy Aperture 2025”, lo anunciado asegura que el plan de la Academia es seguir avanzando en aumentar la diversidad, igualdad e inclusión de todos los colectivos presentes en la comunidad cinematográfica.

“Aunque la Academia ha dado grandes pasos, sabemos que hay mucho más trabajo por hacer (...). La necesidad de abordar este asunto es urgente. Para ello, cambiaremos y seguiremos examinando nuestras reglas y procedimientos para asegurar que todas las voces sean escuchadas y celebradas", dijo hoy la consejera delegada de la Institución, Dawn Hudson.

Para ello se creará junto al Sindicato de Productores (PGA) un grupo de trabajo para desarrollar e implementar nuevos estándares de representación e inclusión de cara a los Oscar.

Los prestigiosos galardones no han conseguido librarse de la polémica en los últimos años, no sólo por la falta de representación de artistas de color en las principales categorías actorales, sino, por ejemplo, por la escasez de mujeres nominadas en rubros relevantes como los de dirección y edición.

We are excited to announce the next phase of our equity and inclusion initiative. In our efforts to increase representation, we are working to create new industry standards, add new voices to our Board of Governors and expand the Best Picture category. https://t.co/HSIfHtXPVh