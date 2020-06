Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fábrica de pobres

ALFREDO SALOMÓN

“La República Argentina era el granero del mundo; alimentábamos a países después de la Segunda Guerra Mundial, con carne, trigo, se ayudaba. Aquí venían todos los extranjeros, europeos a hacerse la América y ellos levantaron el país. Nunca pidieron un plato de comida. Ellos hicieron esfuerzos, sacrificios, levantaron el país, se fundaron fuentes de trabajo, como los ferrocarriles, fábricas de aviones y tantos otros. Después vino un trastornado mental peronista, Carlos Saúl Menem, y eliminó todas las fuentes de trabajo; 140.000 ferroviarios en la calle que se fueron a hacer asentamientos en la calle; 10.000 de la fábrica de aviones que fueron a hacer asentamientos también. Fabricaron los pobres, ¡la gente que hay que alimentar! Ahora tenemos violadores, asesinos sueltos, ladrones, sinvergüenzas, motochorros... La Justicia parece no enterarse. Esto no es la República Argentina. Acá todo cambió. ¿Qué esperamos nosotros, los hijos de San Martín, Belgrano y Sarmiento para reaccionar? El voto es la herramienta para cambiar las autoridades, porque aquí nadie se da por enterado. El día 8, una señora se levantó a las 4 de la mañana para ir a trabajar y la mataron para robarle. ¡Esto no puede seguir así! Muchas gracias por el espacio”.

Pérdida de agua

JOSÉ MANUEL QUIROGA

“Tenemos un problema en Gral. López y Juan Díaz de Solís, donde hay un caño que está perdiendo y hay un desagüe que nunca funcionó. Me gustaría que alguno de los coordinadores del intendente Jatón que están en el Mitre, tengan a bien venir a verlo. Gracias a El Litoral, porque siempre me da la posibilidad de comunicar un mensaje”.

Intervención de Vicentin

ALCIDES FABRO

“Con respecto a la muy reciente decisión del gobierno nacional de intervenir la firma Vicentin, y eventualmente expropiarla, ley mediante, lo aplaudo. No puedo dejar de mencionar otra estafa parecida a la de Vicentin y que estuvo a cargo del cuñado de Menem cuando era presidente, Emir Yoma, que según la información que yo tengo estafó al Banco de la Nación Argentina en 200 ó 300 millones de dólares, creando empresas fantasma, que pedían créditos al Banco Nación, que por supuesto nadie pagaba. Esa estafa quedó impune, ni se habla más, pocos periodistas saben del tema, nadie investiga, a nadie le interesa la investigación en serio. Entonces, esa estafa quedó para que la paguemos los 40 millones de giles. Y lo de Vicentin iba en camino a ser otra estafa más al pueblo argentino. Ojalá estas medidas sirvan para recuperar esta empresa y hacerla estatal”.

Tarea para la Municipalidad

BLAS DUARTE

“Intendente Jatón: Agustín Delgado y Gral. Paz, esquina transitada, las dos bocas de tormenta que dividen a Agustín Delgado sus tapas están rotas, unas verdaderas trampas. Falta luz en Salvador del Carril desde el 700 al 2600: en todas las cuadras hay alguna columna apagada, por ejemplo frente a la Redonda. Por favor, que alguien verifique los trabajos y los repuestos que utilizan”.

Asombroso

UN LECTOR

“Asombrado, he escuchado que el macrismo se opone a la intervención de Vicentin. Es increíble, después de haber hecho un desastre en el campo económico, después de haber timbeado 85 mil millones de dólares, que se fueron al exterior y que hoy estamos queriendo pagar... Como argentino yo les ruego que se callen la boca al menos, porque han fundido el país y han permitido desfalco al Banco Nación y a tanta gente, a tantos productores que han quedado colgados de la palmera allá en el norte”.