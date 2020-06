https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.06.2020

La cuarentena que nos queda Los enfermos están centrados en Capital Federal y Gran Buenos Aires y el resto del país debe actuar como si estuviéramos viviendo en esos dos lugares.

Luego de más de ochenta días de cuarentena y con un horizonte de continuidad de esta situación, la sociedad tiene incertidumbre de lo que les puede pasar.

A esto también se lo denomina miedo o manipulación. Lo real es que actualmente los enfermos están centrados en Capital Federal y Gran Buenos Aires y el resto del país debe actuar como si estuviéramos viviendo en esos dos lugares.

¿Qué hemos logrado hasta el momento? Un quiebre en la economía general. Además cuidamos a una importante cantidad de ciudadanos que permanecieron aislados mientras aquellos que ejercen servicios de riesgo siguieron trabajando porque son esenciales, como los recolectores de basura, los profesionales de la salud, los que atienden en geriátricos, los de farmacias, las estaciones de servicios, los supermercados, las empresas fúnebres, los sepultureros, los de seguridad privada y policial, los militares y otros tantos.

Todos los que cumplen y cumplieron esas tareas, no tuvieron miedo, el resto estuvimos cumpliendo aislados y continuamos a medias trabajando, porque si bien podríamos estar liberados a trabajar normalmente, estamos circunscriptos a la determinaciones que se dan desde Capital Federal y Gran Buenos Aires, como si el interior del país fuese responsable de lo que sucede en el área metropolitana de Buenos Aires.

Lo que podemos analizar a esta altura de la cuarentena es lo qué nos queda de esta experiencia. Y, de acuerdo a mi real entender y saber, se puede enumerar de la siguiente forma: los presos liberados. La tristeza por la conducta de jueces y fiscales. Las oficinas públicas con atención mínima o sin atención. El aislamiento como prevención, pero sin respetar situaciones de localidades sanas.

Emisión monetaria (entiendo sin control). Aumentos de subsidios, que ya son incontrolables como la deuda externa. La educación sin definición, solamente se resuelve con la mirada puesta en Buenos Aires. Eliminación del accionar del Organismo del Control de la Corrupción. Pretensión de reformas en la Justicia. Dejamos de hablar de la economía real del país, que le viene bien a las autoridades políticas. Se pretende expropiar con impuestos a la riqueza. Se pretende aprovechar el empobrecimiento de los comerciantes y otros para que el Estado se asocie. No se habla de la inflación actual y futura. Lógicamente con estas acciones vamos a tener más pobreza, de gente que trabajaba. El Estado no ha planteado ninguna política para disminuir gastos. Se acrecienta la delincuencia. No funciona el sistema policial. Los adultos y los niños aislados, sin considerar la salud mental de los mismos. La pobreza se acrecentará y quedarán como hace años sin atención.

Una opinión generalizada es que nuestra vida no va a volver a ser como antes, de hecho no estoy de acuerdo, cuando el gobierno deje de presionarnos, manteniendo el distanciamiento y conculcando el derecho a la libertad y nos dejen trabajar a los que tenemos ganas y compromisos de generar futuro, nos vamos a volver a encontrar y seremos el mismo pueblo trabajador y solidario, sin subsidios, sin depender del Estado Elefantiásico, al contrario pagando los impuestos y servicios (cuyos costos son excesivos debido a la falta de austeridad del Estado nos hace cumplir con nuestros deberes impositivos de forma abusiva).

Nuestra Patria, mañana le damos Libertad al Pueblo y los Gobernantes gestionan con Austeridad y sin abuso, quedemósnos tranquilos que salimos.

El pueblo sabe ajustarse y requiere que los Administradores Políticos lo imiten.

La Provincia de Santa Fe, quiere ser parte del Libro de Guiness de los Récords, porque llevamos más de 60 días sin fallecidos por el virus y por ende los que más cohartados estamos respecto de nuestros Derechos Constitucionales: la libertad de circular, trabajar, comerciar y producir.

Habrá un premio al gobernador que más cumpla con las normativas y el alineamiento del Unitario Gobierno Nacional.