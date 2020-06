https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 12.06.2020 - Última actualización - 23:18

22:57

Hay gente que no cree

Twitter también se llenó de memes sobre los supuestos avistajes de OVNIs

Tras la reciente explosión de publicaciones sobre avistajes de objetos voladores no identificados en el cielo argentino, la red social del pajarito no tardó en llenarse de chistes al respecto.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

Hay gente que no cree Twitter también se llenó de memes sobre los supuestos avistajes de OVNIs Tras la reciente explosión de publicaciones sobre avistajes de objetos voladores no identificados en el cielo argentino, la red social del pajarito no tardó en llenarse de chistes al respecto. Tras la reciente explosión de publicaciones sobre avistajes de objetos voladores no identificados en el cielo argentino, la red social del pajarito no tardó en llenarse de chistes al respecto.