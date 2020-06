Santa Fe se prepara para una gran campaña triguera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según datos del MAGyP, la provincia se prepara para una gran campaña triguera, sumando 87.500 hectáreas, de las cuales ya se han sembrado más de la mitad.

Según relevamientos de la Guía Estratégica para el Agro (GEA), la falta de precipitaciones atenta contra el avance de la siembra triguera en importantes zonas del país, y está la posibilidad cierta de algunas mermas en área si no se revierte esta situación. Aun así, se mantienen las previsiones en torno a las 7 Mha sembradas para el total nacional.

Las provincias que más verían incrementada su área destinada al cultivo en la campaña 2020/21 en términos relativos serían las de Chaco (32%), Catamarca (20%) y San Luis (15%) aunque estas no concentran una participación importante en el área total. En términos absolutos, el mayor incremento se ve en Santa Fe, que incrementaría su área en unas 87.500 ha, mientras Buenos Aires suma unas 82.000 ha. La reducción más significativa se da en la provincia de Córdoba, donde el área cae en unas 130.000 ha entre campañas, y se plantea la posibilidad de caídas mayores.



El avance total de la siembra a nivel país habría ya superado las 3 Mha, ubicándose a la fecha en un 43% del total, unos 13 puntos porcentuales por encima del año pasado según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP).

La provincia de Santa Fe fue la que mayor avance presentó en la última semana, avanzando 26 puntos porcentuales, para ubicarse a la fecha en 52% de las 1,39 Mha que se prevé se siembren en esta campaña; la siembra ya adelante la campaña pasada en 15 p.p. a pesar de que el área estaría creciendo un 7% entre campañas.



En cuanto al desarrollo de la actividad comercial en la plaza doméstica en la última semana, los volúmenes comercializados de trigo se mantuvieron en niveles sumamente limitados, con menos compradores en mercado y precios que tendieron a negociarse entre los US$ 160/t y los US$ 165/t para las entregas entre los meses de noviembre y diciembre, y que no parecieron tentar al grueso de la oferta. En este sentido, con compras realizadas por más de 2,2 Mt, la demanda del sector exportador parece haberse tomado un respiro.



El precio pizarra de la Cámara Arbitral de Cereales al día jueves 11 se ubicó en los $ 12.440/t, presentando un avance en la semana de $ 340/t (con respecto a la cotización del 04/06/2020). En el segmento disponible tuvimos una mayor presencia por parte de la exportación en la semana, mejorando las ofertas en relación a la semana anterior. Sin embargo, no se evidenciaron volúmenes comercializados de significación, en una semana sumamente distendida en el mercado del cereal.