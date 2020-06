https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.06.2020 - Última actualización - 10:23

10:21

Ante las restricciones impuestas por la pandemia Serena Williams pone en duda su participación este año en el US Open

La estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, no tiene definido si jugará este año el US Open, torneo que conquistó en seis ocasiones, y se suma así a estrellas como el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal, en disconformidad con las restricciones impuestas por el torneo para poder competir en un contexto inusual debido a la pandemia de coronavirus.

"Creo que Serena querrá jugar el US Open al ciento por ciento de sus posibilidades, pero no sé como puede instalarse en Nueva York para competir acompañada por una sola persona", explicó Patrick Mouratoglou, el entrenador de la menor de las hermanas Williams, en declaraciones consignadas por la Agencia EFE.

Tenés que leer

Serena, de 38 años y ex número uno del mundo (actualmente ocupa la novena posición del ranking de la WTA), no está de acuerdo con las restricciones que impondrá el US Open para poder participar en la edición que se celebrará entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre próximos, que incluyen entre otras medidas, alojarse previamente durante 14 días en un hotel para someterse a una cuarentena y participar del certamen únicamente acompañada por su entrenador, para jugar a puertas cerradas para el público.

Entre los hombres, el serbio Djokovic y el español Nadal, actual campeón del US Open, expresaron sus dudas sobre la conveniencia de estar en Flushing Meadows para competir, mientras que el suizo Roger Federer anunció durante la semana que no jugará durante el resto del año por haberse resentido de una lesión en la rodilla derecha, en un circuito que está interrumpido desde marzo pasado y en principio hasta el 31 de julio por el coronavirus.

"No imagino a Serena tres semanas en Nueva York sin su hija, que además cumplirá tres años el 1 de septiembre. Quieren que el torneo siga adelante a cualquier costo por razones económicas, lo que entiendo, pero me pregunto cuántos tenistas estarán dispuestos a aceptar esas condiciones", añadió el coach de Serena, quien también se quejó de que los jugadores no podrán ir a Manhattan sino permanecer en un hotel cerca del aeropuerto para ser sometidos a test hasta tres veces por semana.

Con información de Télam