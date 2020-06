Al Himalaya en bicicleta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 17 de junio se estrenará “El límite infinito”, documental producido por Juan José Campanella. Condensa la inspiradora vida de Jean Maggi, quien a pesar de su poliomelitis conquistó la cordillera más alta del planeta con un vehículo especialmente adaptado.

La de Jean Maggi es una historia de superación que contiene varios ribetes que la hacen única. Es que este cordobés, poco tiempo después de nacer, contrajo una enfermedad que le impediría caminar por el resto de su vida. Sin embargo, hizo de su existencia una experiencia maravillosa: se convirtió en un deportista de élite, participó en actividades por todo el mundo, logró escalar el Himalaya, cruzó los Andes y hasta tuvo tiempo de crear una fundación.

La motivadora gesta vital de Maggi, sintetizada en el libro “La aventura de romper límites” del periodista Carlos Marcó, es el material que sirvió de base para la concreción de “El límite infinito”. Se trata de un documental dirigido por Pablo Aulita y producido por el reconocido director cinematográfico ganador del Oscar Juan José Campanella, que se estrenará a través de la plataforma Netflix el próximo 17 de junio.

Una vida extraordinaria

Maggi (que hace poco tiempo estuvo sentado en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, programa que hoy se encuentra bajo la conducción de su nieta, Juana Viale) sufrió los efectos de la poliomielitis al poco tiempo de nacer, situación que lo dejó sin movilidad en sus piernas. Hasta los 6 años utilizó muletas, después bastones canadienses, a los 40 sumó silla de ruedas y a los 50, accedió a unas piernas especiales provenientes de Estados Unidos.

En 2000 padeció un infarto que también lo puso en jaque. Pero todo esto no le impidió llevar una vida plena: participó en maratones en Nueva York, Roma y Madrid, jugó al básquet, al tenis, hizo equitación y representó a Argentina en los juegos Paraolímpicos de invierno. Pero, sin lugar a dudas, sus hitos más significativos estuvieron ligados con las cimas: cruzó la Cordillera de los Andes y accedió con una bicicleta adaptada especialmente, al punto más alto del Himalaya al que se puede llegar con un vehículo de esas características.

A su perfil de luchador, se suma una faceta solidaria, ya que hace 4 años fundó con su esposa la Fundación Jean Maggi que busca generar vínculos y ayuda para las personas que padecen algún tipo de discapacidad motriz.

“Yo no lo conocía a Jean y me llegó su historia por WhatsApp. Me encantó la historia, cuando vi su material subiendo el Himalaya. Pero hubo una frase de él que me llamó mucho la atención, porque siempre pensé así: ‘lo difícil se hace y lo imposible se intenta’”, contó hace un tiempo en declaraciones mediáticas Juan José Campanella respecto a las circunstancias en que accedió al material para el documental que produjo. Añadió que al conocer la historia, pensó que era algo que merecía “ser contado”.

La traducción a imágenes de las distintas gestas de Maggi cuenta con la producción de 100 Bares, que desde 2004 concretó con Campanella proyectos como “Luna de Avellaneda”. Tiene a su vez música original de Emilio Kauderer, colaborador habitual del director de “El secreto de sus ojos”.