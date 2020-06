https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 13.06.2020

15:22

Pablo Ricchetti "Falsificaron mi firma cuando Colón me transfirió a España"

Pablo Ricchetti llegó muy joven de River y logró consolidación en Colón, que después lo transfirió al Valladolid de España. Integró un equipo que anduvo muy bien: aquél que tenía a Osvaldo Piazza de entrenador y con un mediocampo en el que la dupla de volantes centrales estaba integrada por él y Castagno Suárez, con una dupla ofensiva letal como la de Enría y Fuertes.



Ricchetti fue ayudante de campo de Jorge Almirón y ahora inició su camino en soledad, asumiendo la conducción técnica de Ramón Santamarina de Tandil.



En diálogo con el colega Mario Demonte, a través de instagram en radio Sol, señaló que “con algunos dirigentes actuales no podría trabajar. Han pasado cosas que son irreversibles. Cuando me transfirieron a España, falsificaron una firma, para quedarse con dinero”. Durísimo.



“Osvaldo Piazza es uno de los técnicos que rescato, le consultaba muchas cosas, después en España tuve varios técnicos y uno saca cosas de todos, lo copiás, y lo que no te gusta sabes como no hacerlo o que no le gusta al jugador, tenía en metodología muy claro, le saqué el jugo a Jorge Almirón, rescato a José María Bazán, trabajamos en Estados Unidos y hablamos todos los días de fútbol y aprendí mucho a su lado”.



Luego volvió sobre el tema de Colón. “En algún momento el destino me cruzará con Colón, hoy lo veo lejano, en algún momento se va a dar, tiene un gran cuerpo técnico, una dirigencia distinta y no comparte mis ideas. Hay cuestiones que no van con mi forma de ser, si mañana me cruzo a cualquier integrante de la comisión directiva le doy la mano, pero pasaron cosas que desde mi punto de vista son irreversibles”.



Y fue más allá en esos detalles respecto a la relación con dirigentes que hoy continúa vinculados a la institución: “Lo intenté hablar, llegamos a un juicio, ellos falsificaron una firma, quisieron hacer pasar a gente de mi familia como que estaban robando. Yo me voy a jugar a España, cedo el 15 por ciento pero me quedaba un año de contrato, falsificaron la firma de mi padre y dijeron que lo había cobrado. Sé la clase de gente que es, no quiero involucrar a todos, no tengo nada en contra de nadie, son valores muy distintos, jamás permitiría algo así, no tengo nada que hablar, ojalá algún día vengan y tengan un gesto de humildad pidiendo disculpas para reconocer el error”.



Para terminar, dijo que “Colón y Santa Fe son como mi casa, tengo mucha gente que quiero, muchos afectos, quiero devolverle a la gente el cariño que me dio. Quiero llevar adelante un proyecto de club que lo represente fielmente, no un equipo que gane. No es el club que quiero, por los amigos, por mi familia, todo lo que viví. Quiero volver a Colón, estar presente y armar un proyecto interesante”.



Martes, día D

El próximo martes habrá una reunión virtual en la que participarán todos los presidentes. En tal ocasión, uno de los objetivos es determinar el momento de la vuelta a los entrenamientos. Se dice que ya habría un protocolo y que la idea sería la de retornar el mes que viene. José Mansur, presidente de Godoy Cruz, fue contundente: “Plantearé mi intención de volver ya. Nosotros ya tenemos aprobado el protocolo”, señaló uno de los hombres que se ha puesto enérgicamente en contra de esta dilación que sufre el fútbol argentino en cuanto a la falta de planificación para ir viendo el retorno a la actividad. A todo esto, el ministro de Salud volvió a ser contundente al señalar que vé difícil la vuelta del fútbol.