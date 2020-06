El Senado procura una comisión investigadora del caso Vicentin

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Frente de Todos apunta contra la gestión macrista del Banco Nación y los créditos “sin respaldo” a la firma santafesina. Juntos por el Cambio replica que hay una causa penal abierta y que el Legislativo no debe “entorpecer” al Judicial.

El oficialismo avanzó en el Senado con un proyecto para crear una comisión investigadora sobre los préstamos del Banco Nación a la empresa Vicentin y la oposición se retiró del debate tras señalar que la iniciativa se superpone con la causa judicial abierta.



En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el oficialista Oscar Parrilli señaló que el proyecto se presentó “el 27 de abril” pasado luego de que Claudio Lozano, que integra el directorio del banco público, hiciera una denuncia por “posible defraudación respecto de un crédito que había excedido todos los límites que el Banco Nación preveía”.



“Una de las labores que tenemos es velar por los intereses y recursos del Estado y esta empresa ha violentado y perjudicado los intereses del Estado argentino y es lo que queremos investigar”, agregó Parrilli, al tiempo que advirtió sobre la cesación de pagos por parte de la exportadora de granos.



Seguidamente, la senadora de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado, leyó una carta que presentó ese interbloque ante la Comisión de Asuntos Constitucionales para fundamentar su rechazo a la creación de una comisión investigadora y luego anunció que se retiraban de la reunión, que se desarrolla por videoconferencia.



En la carta que leyó la senadora opositora, Juntos por el Cambio recordó que hay “una causa abierta en la Justicia con el objeto” que plantea el proyecto de comisión investigadora y que, por lo tanto “no se entiende entonces la razón por la que se pretende que el Congreso se constituya en una especie de juzgado de instrucción”.



Los senadores de Juntos por el Cambio señalaron que esto “obstruiría la acción del juez competente” y consideraron que “en la práctica, lo que se propone es un nuevo avance de un poder sobre otro y superponiéndose en el normal funcionamiento institucional”.



Tras la retirada de la oposición, los senadores oficialistas, con mayoría propia, continuaron con la reunión con críticas a la postura de Juntos por el Cambio y argumentando en favor de la iniciativa. En este sentido, el catamarqueño Dalmacio Mera se refirió a lo dicho por la oposición y señaló: “Nosotros somos un poder independiente. Las cosas que hace el Ejecutivo sabrá por qué las hace, y lo mismo con el Poder Judicial. Nosotros tenemos facultad de instituir comisiones a los efectos de investigar”.



“Nosotros no tenemos jurisdicción penal, lo que tenemos que saber es que pasó con una empresa que tuvo la posibilidad de tener 18 mil millones de dólares de préstamo”, agregó.

Anabel Fernández Sagasti, subrayó que en un momento en el que “hay inconvenientes con las pymes que piden acceder a un préstamo, resulta que el Banco Nación le otorgó 18.400 millones de pesos a una entidad sin ningún tipo de garantía”.



“Cuando en 2018 implosionó la burbuja financiera del macrismo, Vicentin preparó dos empresas, una en Uruguay y otra en Paraguay, para ir transfiriendo todos los bienes y acciones a paraísos fiscales para evadir, eludir, defraudar y robar lo que es de todos los argentinos”, disparó.



Al término del debate, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, puso a disposición de los senadores el dictamen a favor del proyecto para firmar y llevar eventualmente llevarlo al recinto.



No hay conflicto



La mendocina Anabel Fernández Sagasti, una de las impulsoras del proyecto de expropiación de Vicentin, señaló que “uno de los argumentos (de la oposición) para huir del debate es que ya hay una causa judicial” y remarcó: “Tenemos un caso similar reciente, el de la bicameral del ARA San Juan. Hicimos una investigación independiente”.



Macri y el punching ball



La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo hoy que Mauricio Macri “ya va a salir a hablar” sobre la situación política y económica del país, pero aclaró que aún no se pronuncia porque se decidió “no ponerlo en el centro del ring”.



“Macri no habla porque se decidió que no queremos ponerlo en el centro del ring. Si Macri sale a hablar, ellos (por el oficialismo) van a tratar de desviar la atención contra él y usarlo de punching ball”, explicó la ex ministra de Seguridad en declaraciones a Radio Rivadavia.



Al respecto, Bullrich dijo que Macri “está en boxes”, pero ‘ya va a salir a hablar‘, aunque insistió en que el PRO busca que en el Gobierno ‘hagan política con su propio presente y no con el pasado‘.



“Desearle el mal al Gobierno es desearle el mal al país y esa no es nuestra posición”, indicó la titular del PRO, quien de todos modos subrayó que ‘cuando empiezan con las estatizaciones, vemos para el lado que quieren llevar al país”.



Bullrich adelantó que la semana que viene Juntos por el Cambio hará “una propuesta en el marco de un comité que llamamos Del día Después (de la pandemia) sobre los puntos fundamentales del trabajo futuro en Argentina” para una vez que se supere el coronavirus.