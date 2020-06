Se realizó en Windsor la ceremonia pública por los 94 años de la reina Isabel

La reina Isabel ha reaparecido este sábado en Windsor para celebrar oficialmente su 94 cumpleaños con el tradicional desfile Trooping the Colour. La monarca ha salido del castillo sin el duque de Edimburgo, a pesar de que ambos se han confinado juntos en Windsor tratando de esta manera de protegerse del coronavirus. Aun así, Isabel II ha participado en este festejo tan especial para ella que este año se ha trasladado excepcionalmente y de manera muy reducido al entorno del castillo. Nos quedamos sin ver al príncipe Felipe y al grueso de la familia real -ni Kate ni Guillermo ni los niños que tan bien se lo pasan en el balcón de Buckingham- que continúa por separado su cuarentena pensando en regresar ya a Londres y retomar su actividad pública como están haciendo otros royals europeos, entre ellos los reyes españoles.

Para este Trooping the Colour, la reina ha escogido un bonito abrigo abotonado de color verde azulado de Stewart Parvin sobre un vestido estampado, que ha adornado con un broche con forma de puerro, el símbolo nacional de Gales, en honor a los soldados del primer batallón de la Guardia Galesa que hoy desfilan en Windsor.

No le ha faltado el sombrero a juego con el traje, ni sus clásicos zapatos de tacón bajo ni su bolso negro. Ha guardado la distancia social recomendada y se ha puesto guantes blancos. Medidas que no le han impedido, sin embargo, disfrutar de este cumpleaños en formato mini.

