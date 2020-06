https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.06.2020 - Última actualización - 16:39

16:38

Aseguró que la descarga eléctrica fue tan fuerte que la dejó inconsciente en el piso de su cocina

Le pasan todas Sharon Stone contó que le cayó un rayo mientras planchaba en su casa Aseguró que la descarga eléctrica fue tan fuerte que la dejó inconsciente en el piso de su cocina

Sharon Stone ha revelado que fue alcanzada por un rayo mientras planchaba en su casa. Se lo ha contado a Brett Goldstein en el podcast Films to be buried (minuto 19) esta semana y la actriz, que prepara sus memorias The Beauty of living twice para principios de 2021 -es bastante probable que este episodio forme parte de su historia- le ha dado detalles sobre cómo ocurrió todo aunque sin aclarar cuándo sucedió tan insólito acontecimiento.

En su casa tiene su propio pozo y ahí estaba ella llenando la plancha con agua, con una mano en el grifo y la otra en la plancha, cuando “el pozo fue alcanzado por un rayo y la electricidad se trasladó a través del agua” hasta el grifo de la cocina. La descarga lanzó a la actriz a través de la cocina contra la nevera y cayó al suelo inconsciente. Por suerte, su madre Dorothy estaba con ella. Le golpeó en la cara para que volviera en sí mientras ella estaba “en un estado tan alterado que no puedo explicar una experiencia que la actriz ha calificado como “realmente intensa”. “Lo veía todo brillante”, ha contado. Su madre la metió en el coche y la llevó al hospital de Beverly Hills para que la examinaran rápidamente. “El electrocardiograma mostraba que todavía quedaba electricidad en mi cuerpo”, ha revelado. Esta no fue su única vez en el hospital durante aquellos días. Durante los diez días posteriores al incidente la tuvieron que monitorizar para comprobar que estaba bien y que la electricidad iba desapareciendo de su cuerpo.

Esta no es la única experiencia cercana a la muerte que ha experimentado la intérprete de Instinto Básico. En 2001 sufrió un derrame cerebral y, según ella misma ha contado en varias ocasiones, se sintió como si hubiera muerto. Durante unos instantes, confesó poco después, se vio rodeada por una potente luz blanca y en ese momento vio a muchos de sus amigos y familiares fallecidos. “He tenido muchas cosas… Es una locura”, ha confesado en el podcast. Porque si estos dos acontecimientos no fueran suficientes hay uno más. Cuando era adolescente sufrió un accidente en el que también estuvo cerca de la muerte. “Me quedé atrapada en un tendedero y me corté en el cuello a una pulgada (2,5 centímetros) de la vena yugular”. Desde luego, Stone puede contar que ha vuelto a la vida más de dos veces.