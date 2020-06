https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.06.2020 - Última actualización - 17:25

17:23

Trabajando en Honduras Troglio celebra los 30 años de su debut con gol mundialista

Pedro Troglio, técnico de Olimpia de Honduras, analizó la situación del fútbol y recordó los 30 años de su debut mundialista, con gol incluido ante la Unión Soviética el 13 de junio de 1990, en lo que representó el primer triunfo del equipo nacional en esa copa tras el debut con derrota frente a Camerún.



“Son fechas que uno no se olvida. Enseguida me di cuenta que iba a tener la oportunidad de jugar. Al otro día del debut se hizo un trabajo regenerativo y Carlos (Bilardo) paró un equipo, al otro día lo repitió y ahí estaba seguro que era mi momento”, reconoció el ahora entrenador en diálogo con “La Revolución del Fútbol” de 221 Radio.



Luego agregó: “con Claudio (Caniggia) estuvimos muy atentos y esa semana no jugamos más al Nintendo. Bilardo nos había visto con ese juego en la previa de Camerún y creo que por eso no nos puso, aunque nunca nos dijo eso pero lo sospechamos”. Al referirse al gol contó que “el Narigón siempre nos decía a los volantes que cuando Diego (Maradona) tenía la pelota sobre un costado nosotros nos teníamos que meter en el área. Hubo una jugada y yo me quedé afuera esperando pero después la tomó (Jorge) Olarticoechea, me acordé de eso y fui a buscar”. “Pensé, Bilardo en el vestuario me mata porque no le hice caso, me metí y la pelota me cayó en la cabeza, cuando vi que la pelota entró sentí una alegría, una satisfacción inmensa. Es algo difícil de explicar porque se te vienen un montón de cosas encima”, comentó.



Luego afirmó que el de aquel Mundial “era un grupo muy bueno, jugadores de experiencia que nos marcaron un camino. Nos quedó la bronca de la final y lo único que no me gusta es verme con la cara de sacado que le discutí a Codesal pero al mismo tiempo veo que no reconoce su error y ahí me quedo tranquilo que no hice nada malo”.



Troglio reconoció que el fútbol en Honduras comenzará la pretemporada en un par de semanas y remarcó que “acá está todo mucho más claro que en Argentina. Se terminó la temporada sin descensos ni campeón. Se comenzará de cero”. “Los clubes pagan al día, no tenemos inconvenientes. En nuestro país a la distancia veo muchas cosas raras, nada está claro y no vislumbro que se empiece a jugar hasta septiembre u octubre, es mucho tiempo”, finalizó.