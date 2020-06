https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 13.06.2020

18:48

Un aumento "exponencial" El Inadi "tiene un 50% más de denuncias" desde el comienzo de la pandemia

La interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, señaló que "hay un 50% más de denuncias" por discriminación desde que comenzó la pandemia de coronavirus y afirmó que en un principio los que padecieron esos actos "fueron personas de la comunidad asiática, y luego los trabajadores del sistema de salud y a quienes de alguna forma tuvieron contacto con el virus".



En una entrevista con Télam, Donda afirmó que "las denuncias vienen aumentando exponencialmente desde que empezó la pandemia".



Consultada sobre si hubo repercusión en las denuncias a raíz del caso del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, respondió que "en particular por el caso Floyd, no. Lo que impactó es la cantidad de gente que se solidariza con ese caso y que niega luego, sistematicamente, el racismo criollo".



"Lo que hay es negación, cuando no querés hablar de algo porque preferís ignorarlo...Si no hablamos de racismo, cómo lo combatimos?. Decir que no hay racismo en Argentina es negarse a combatirlo", expresó.



En ese sentido, Donda se refirió a un comentario, "una especie de editorial", que hizo el periodista Mario Mactas en el canal TN (Todo Noticas) sobre una escena de "Lo que el Viento se Llevó", una película cuyos derechos pertenecen a la cadena HBO, que dedició, antes de exhibirla, formular un comentario sobre la situación de explotación y esclavitud que se vivía la comunidad afro en Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión y durante la Guerra de Secesión hasta nuestros días.



"El comentario de Mactas termina diciendo: esta hermosa criatura, Vivian Leigh, y habla de la actriz blanca, y lo hace en clara oposición a la actriz negra, que además, fue una de las primeras actrices premiadas negras. Ni siquiera la menciona por su nombre", expresó la funcionaria.



Donda consideró que "eso es una muestra de racismo. Porque tratamos de ignorar que las diferencias de color de la piel existen, pero existen. Ignorarlas no es la forma de resolverlo".



Respecto de cuáles son las principales denuncias recibidas durante la cuarentena, dijo que "hay varias estadísticas y tipos de denuncias que fueron aumentando".



"Al principio fue hacia los miembros o personas que son parte de la comunidad asiática, luego fue hacia personas que son parte del sistema del sistema de salud, por ser médicos o personal de salud, luego a personas que de alguna forma tuvieron contacto con el virus", precisó y sostuvo que "esos son los los parámetros que tomamos que se dispararon".



