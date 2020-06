Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El poder de los consumidores

MARÍA CRISTINA PEPE

“Hay una empresa de cable que publicita que uno se puede adherir a un servicio premium gratuitamente para ver películas, series, etc., y no hay forma de comunicarse nunca justamente con esa empresa para que a uno lo atiendan, o si no dan como que uno (piden el número de socio) está bloqueado. Y no hay forma de acceder a nadie de la empresa para que lo desbloquee. Son varias las empresas que utilizan los call center para no atender a la gente, sus reclamos, para decir que van a dar un beneficio y no es así... Seriamente llamo la atención para que hagamos valer nuestros derechos como clientes”.

Yo me cuido sola

UNA LECTORA

“Hace unos días, caminé mucho por la ciudad de Santa Fe. La encontré sucia (también con el aporte que dejan los dueños de las mascotas), llena de locales comerciales vacíos, con mucha gente mayor caminando al sol o haciendo uso de las mesas en los bares. Sin la paranoia de los que se encierran en su propia cuarentena. Leí por aquí el tema de la médica del norte, la ambulancia y los etcéteras... Un familiar muy cercano se comió tres días de protocolo de Covid por esta paranoica forma de afrontar una situación con la que tendremos que convivir, si los mismos profesionales de la salud no cambian el modo operativo. Es un absurdo bloquear localidades porque aparece un caso. En teoría nos dicen que volveremos a la fase 1 cada vez que aparezca una sospecha de la Nueva Peste. Es lamentable que el Estado administre nuestras relaciones familiares y hasta nuestras creencias. No quiero hablar de lo que están haciendo en otros órdenes, porque alcanza con lo publicado en este medio. Volviendo al tema de salud, creo que además de algunos excesos en otros órdenes, estamos sometidos a la burocracia de laboratorio. No quiero que me cuiden, porque siempre me cuidé y todavía me puedo cuidar, no quiero que avasallen mis derechos porque ya lo hicieron los militares cuando tenía 14 y no podía defenderme”.

Nuestro folclore

PABLO GIGLIOTTI

“Pude ver por Internet, vía Youtube, la actuación de Los Hermanos Cuestas. Uno de los integrantes imita el canto de los pájaros, en especial de nuestro Litoral. Mostraban la gran variedad de aves, llámense cardenales, zorzales, benteveos, federales, calandrias, inclusive un loro: un espectáculo pocas veces visto. ¡La cantidad de aves! Me emocionó también la actuación de invitados especiales como Horacio Guarany y el conjunto Ivotí. Hace tiempo que no disfrutaba de algo semejante. Realmente, pasé momentos de gran emoción y alegría. ¡Gracias mi diario El Litoral!”.

Actividades exceptuadas

UN LECTOR

“Con relación al supuesto caso de coronavirus de Santa Fe, de un viajante oriundo de Capital Federal. Más allá de que no dio positivo, evidentemente el muchacho vino desde esa ciudad. Por eso los comunes nos preguntamos ¿cómo es posible?, si teóricamente está prohibido circular. Recién el día 8 pudimos circular por el departamento. ¿Cómo es posible que un viajante venga por la ruta y sortee todos los controles policiales? No se entiende nada. Evidentemente, hay gente que a las normas no les dan ni cinco de bolilla, mientras la mayoría cumplimos la cuarentena. Sería interesante si el diario puede hacer consultas a las autoridades y que nos aclaren ‘a los giles’ cómo es la norma, si podemos o no circular por las rutas. Me supongo, que aunque sea una actividad exceptuada es para cercanía no para viajar 500 kilómetros”.

ERCILIO FERRI

“Uno debe, por encima de todo, tener un sentido que únicamente agudizan la experiencia y la historia de lo que va, pues las relaciones de las leyes, con la naturaleza humana y las instituciones humanas y su interjuego con la conciencia humana es inmensamente complejo y esto no puede ser computado por sistemas simples y ligeros. Las reglas eternas, impuestas rígidamente, siempre terminan en sangre”.

Llegan cartas

Pautas para una Nación

IVONNE SCOTA

Leyendo las expresiones de un político oficialista, me preocupó muchísimo, y ante mi experiencia de tantos años, me dije: ¿otra vez sopa?, ¿cuándo dejaremos de tropezar con la misma piedra? ¿Ese señor no se enteró de los resultados de los últimos 50 años por la política populista impuesta con los gobernantes que tuvimos con esa ideología y que solo sirvió para tener más pobres, menos educación, más atrasos, y menos soluciones a lo que atañe a la seguridad social? Y también proponen volver a poner al Estado como administrador, olvidándose de los muchos fracasos y enormes pérdidas que nos dejaron, ferrocarriles inservibles, empresa telefónica lamentable, energía al borde del colapso, etc., etc. Siguen proponiendo alimentar a 45 millones. ¿Por qué no propone trabajo urgente? para no seguir dependiendo del Estado y de los impuestos que aportan los que trabajan.

Así mantenemos 3 generaciones que no tuvieron incentivo de vivir mejor y así brotaron las miles de villas, que avergüenzan y conmueven, porque son usadas con falsas promesas en cada elección. ¿Qué país tendremos sin el recambio generacional capacitado, si ahora es lamentable la pobreza de dirigentes aptos para gobernar que tenemos? No podemos volver a lo pasado. No se puede seguir despreciando el desarrollo y el crecimiento sustentable. La apertura al mundo con nuestros productos que se requieren, fruto del trabajo de los argentinos de todas las provincias: eso generará los saldos de exportaciones, que seguramente mejorará la vida de los argentinos, incentivados con lo que obtienen con su trabajo.

Amo a mi país, y ruego a Dios que nuestros gobernantes no olviden nunca que nuestra sabia Constitución nos dio las pautas para una nación y que no la ignoren ni le falten el respeto con decretos peligrosos.