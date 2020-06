https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ficciones aisladas preventivamente Sin palabras

Nunca me había pasado antes. Me habían robado la bicicleta cuando era niño: ¡tenía un candado fortísimo pro no fue suciente! Una gran catástofe ídrica engulló mis muebles y recuerdos más caros: ¡salvé lo q pude pero no tuve consuelo cuando caí en la cuenta de que había naufragado mi esperanza!

En una tarde de verano, una moto de alta cilindrada me despojó de sus besos dulces e imborrables: ¡amé con el alma y me entregué sin condiciones pero no bastó! Una noche fría y engañosa, desvalijaron mi casa y se hicieron humo los ahorros de mi vida: ¡atesoré peso sobre , pero no bastaron mis recaudos!

En el crepúsculo de un espjo, me di cuenta de qe la vida me abía arebatado la juventu y, en su lugar, me abía dejado un manojo de fuerzas y abundnts arrgs: ¡d nada sirvieron cremas, mediinas, ciruías o alimntación saudable! Sn embargo, lo más grav ocurró en el ocaso de un paí: ¡cercenaron la voz inconveniente de mis ermnos... cerrron el diálg... negarn el disenso... mutilaron los vocbls y me qudé -litemente- sn plbrs...