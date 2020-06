https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llaman a ampliar Juntos por el Cambio

Macri y Carrió denunciaron "atropellos institucionales" del Gobierno

El ex Presidente y la ex diputada publicaron mensajes similares y en simultáneo a través de las redes sociales

El ex presidente Mauricio Macri y la ex diputada Elisa Carrió revelaron a través de las redes sociales que mantuvieron una conversación en la que discutieron sobre la difícil situación que atraviesa el país en medio de una crisis económica y la pandemia del coronavirus y advirtieron sobre los “atropellos institucionales” del gobierno nacional. Tenés que leer Acusan por lavado de dinero a Mauricio Macri y a los dueños de Vicentin “Estuve hablando largo y tendido con Lilita, con el afecto y el cariño de siempre. Hablamos del momento que vive nuestro país y compartimos nuestra preocupación por los atropellos institucionales que estamos viendo”, publicó Macri. Casi en simultáneo, Carrió destacó que la conversación se dio en un marco de mucho respeto y sinceridad. “Le expresé que ninguna pandemia era excusa para suspender la República. Ambos coincidimos en sostener y poner en valor la unidad de Juntos por el Cambio, y que teníamos el gran desafío de construir con la mayor cantidad de argentinos que defienden nuestros valores y principios”, aseguró. A pesar de que hablaron telefónicamente, ambos acompañaron sus posteos con una foto que data de agosto de 2017, cuando todavía no regían los protocolos de aislamiento obligatorio y distanciamiento social. Estuve hablando largo y tendido con Lilita, con el afecto y el cariño de siempre. Hablamos del momento que vive nuestro país y compartimos nuestra preocupación por los atropellos institucionales que estamos viendo. pic.twitter.com/dgmOiIyrG2 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 13, 2020 Por otro lado, si bien hablaron de “atropellos institucionales”, tanto Macri como Carrió evitaron hacer referencia explícita a ninguno de los temas más candentes de la actualidad política como la expropiación de la cerealera Vicentin ni la causa por presunto espionaje ilegal por parte de la AFI durante la gestión anterior. Ayer, los principales referentes de Juntos por el Cambio denunciaron públicamente que el kirchnerismo “puso en marcha un plan de impunidad” a través de “falsas denuncias, operaciones judiciales y mediáticas”. “Los abajo firmantes manifestamos nuestro más firme rechazo al plan de impunidad que ha puesto en marcha el kirchnerismo, para eludir la acción de la Justicia frente a las graves acusaciones por delitos contra la administración pública y el orden económico financiero por los que están siendo debidamente juzgados”. Así comienza el comunicado que firmaron entre otros Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Humberto Schiavoni, y otros políticos de la oposición e intelectuales. El texto sostiene que “abusando del poder que hoy detentan, en los últimos días promovieron falsas denuncias, operaciones judiciales y mediáticas en medios militantes afines, con el objetivo de calumniar, injuriar y hostigar a quienes oportunamente los denunciaron o aportaron pruebas en las causas de corrupción y lavado de activos que los involucran”. Tuve una llarga y linda charla con @mauriciomacri, fue con mucho respeto, sinceridad y el afecto de siempre. Compartimos nuestra visión sobre el difícil momento que atraviesa nuestro país y nuestra preocupación por los graves atropellos institucionales. pic.twitter.com/HMdvxQYaq1 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 13, 2020 El último pronunciamiento público del ex presidente había sido a mediados del mes pasado cuando, tras varios meses de silencio, pidió más “equilibrio entre la prevención del coronavirus y la vida futura”. Sus dichos habían sido publicados por el sitio oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y surgieron en su rol de presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA.