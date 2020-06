New Horizons envía las primeras imágenes del cielo alienígena

A más de cuatro mil millones de millas de su hogar y acelerando hacia el espacio interestelar, la misión New Horizons de la NASA ha viajado tanto que ahora tiene una vista única de las estrellas más cercanas. "Es justo decir que New Horizons está mirando un cielo alienígena, diferente de lo que vemos desde la Tierra", dijo en un comunicado Alan Stern, investigador principal de New Horizons del Southwest Research Institute (SwRI) en Boulder, Colorado. "Y eso nos ha permitido hacer algo que nunca antes se había logrado: ver las estrellas más cercanas visiblemente desplazadas en el cielo desde las posiciones que las vemos en la Tierra".



Del 22 al 23 de abril, la nave espacial convirtió su cámara telescópica de largo alcance en un par de las estrellas "más cercanas", Proxima Centauri y Wolf 359, mostrando cómo aparecen en diferentes lugares de lo que vemos desde la Tierra. Los científicos han usado durante mucho tiempo este "efecto de paralaje" - cómo parece que una estrella se mueve contra su fondo cuando se ve desde diferentes lugares - para medir distancias a las estrellas.



Una manera fácil de ver el paralaje es colocar un dedo con el brazo extendido y verlo saltar de un lado a otro cuando lo ve sucesivamente con cada ojo. Del mismo modo, a medida que la Tierra gira alrededor del Sol, las estrellas cambian de posición. Pero debido a que incluso las estrellas más cercanas están cientos de miles de veces más lejos que el diámetro de la órbita de la Tierra, los cambios de paralaje son pequeños y solo se pueden medir con instrumentación precisa. "Ningún ojo humano puede detectar estos cambios", dijo Stern.

Our @NASANewHorizons mission is more than four billion miles away. When the spacecraft turned its camera to some nearby stars, it saw them differently than we do from Earth: https://t.co/aZKGBihH69 pic.twitter.com/RhDrugPDQF