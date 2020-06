https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 14.06.2020 - Última actualización - 11:16

11:14

El presidente de Huracán, con distinto pensamiento que la AFA Nadur: "El fútbol debería empezar donde no hay contagios"

Luego de una semana de opiniones cruzadas al respecto, el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, consideró que el fútbol debería retomarse en provincias donde la pandemia del coronavirus no llegó o no provocó contagios.



"Debería empezar en los lugares donde la pandemia no llegó o donde no hay contagios hace mucho", sostuvo Nadur, sin especificar los lugares.

Durante la última semana, fueron los equipos de la provincia de Mendoza, que flexibilizó casi a la "normalidad", los que presionaron para intentar retomar los entrenamientos, pero tanto AFA como la Liga Profesional (Primera División) le pusieron un freno.

Incluso, el presidente Godoy Cruz, José Mansur, reconoció que al menos cinco jugadores del plantel del "Tomba" realizaron ejercicios en el predio que tiene el club porque "en Mendoza se puede correr".

Ante esa situación, el presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, envió un mensaje a los diferentes clubes y pidió "un poco de paciencia" para que no retomen los entrenamientos pese a que "la actividad física grupal ya está permitida" en algunas zonas.

Pero contrario a la opinión del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el mandatario del club de Parque Patricios expresó que el fútbol podría volver "en el Interior".

Con respecto a la entidad que preside, Nadur expresó que "se vienen obras en los distintos predios" del club, porque tienen "mucho por hacer". Sobre la situación electoral en Huracán, cuyos comicios se postergaron sin fecha por la pandemia, marcó: "Si la asamblea me da la espalda apelaré en la Justicia. No me gustaría que suceda eso pero si pasa se va a apelar".

Con información de NA