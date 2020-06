Deuda: Fernández reconoció que "habrá nueva oferta que nos acerque a los acreedores"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alberto Fernández afirmó que quiere “evitar el default” y que “la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo tratando de hacer una oferta que atienda también el reclamo de los acreedores”. El presidente sostuvo que quiere “ser optimista” con el tema de la deuda y que el objetivo es alcanzar un acuerdo es que “no condicione a la Argentina” de cara al futuro y que “la Argentina está haciendo un esfuerzo enorme tratando de hacer una oferta que también atienda el reclamo de los acreedores”

“Con todas las dificultades, hicimos una oferta que no fue aceptada, pero sirvió para que los acreedores entiendan la gravedad de la situación en la Argentina. Por eso ahora estamos tratando de hacer una nueva oferta, demostrando nuestra buena fe de acordar, con una propuesta que se acerque un poco más a los acreedores”, sostuvo el jefe de Estado.



En declaraciones a radio Diez, Fernández resaltó: “Todos queremos evitar el default. Pero estamos actuando con racionalidad económica. No puedo pensar en un default en un país que necesita crecer, porque el default nos priva del crecimiento”.

En su criterio, la Argentina “está haciendo un enorme esfuerzo, tratando de hacer una oferta que atienda también el reclamo de los acreedores”.

Pero aclaró: “El problema central que tenemos es que es una deuda que se tomó muy rápidamente y que se tiene que pagar en muy corto plazo. Entonces, la reestructuración de esta deuda es complejísima”.

Fernández señaló además que en el canje de deuda que se realizó en 2005, “no existía esta presión que hay ahora por cerrar un acuerdo”.

“Pero no vamos a hacer un acuerdo que condicione a la Argentina a través de los años. La deuda nos ha quitado el sueño durante mucho tiempo. Y ya no tengo más ganas de que nos quite el sueño”, enfatizó.

El Gobierno anunció que se extendió hasta el 19 de junio próximo la negociación con los acreedores, cuyo plazo vencía el viernes último.



El Ministerio de Economía justificó la prórroga al señalar que se busca “aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa”.



Asimismo, consideró que desde la extensión anterior el Gobierno “continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes y recibió comentarios”.



La negociación



El gobierno intentará cerrar en los próximos días, antes del vencimiento del plazo del 19 de junio, las negociaciones con los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera por US$ 66.700 millones.

De cara a ese objetivo, el Ministerio de Economía decidió mejorar la oferta de renegociación de la deuda sobre la base de las últimas recomendaciones del FMI y lleva adelante -bajo un esquema de confidencialidad que concluirán el martes- una ronda de intercambios con los acreedores para poder cerrar el proceso puesto en marcha formalmente el 17 de abril pasado.



Aunque no hubo mayores especificaciones, las mejoras de oferta incluyen dos años de gracia, una rebaja de intereses total de un poco menos de 62% y una quita de capital promedio de 5%.



“La oferta que vamos a hacer no va a poner en riesgo la sostenibilidad de la economía argentina”, remarcó el presidente Alberto Fernández, días después del respaldo a la iniciativa argentina del Fondo Monetario Internacional (FMI).



El organismo multilateral la calificó de “consistente” con el objetivo de sustentabilidad de la deuda, si bien consideró que había algún margen de mejora.



La semana pasada, al participar de un encuentro organizado por la CAF-Banco de Desarrollo, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz volvió a apoyar la oferta del gobierno argentino para la reestructuración de la deuda externa y cargó contra los acreedores, a quienes acusó de ser “cortos de vista” y de resistirse “a acompañar los principios de sustentabilidad” en este proceso.



El viernes, al anunciar la decisión de extender una semana el plazo para negociar la deuda, el Palacio de Hacienda reveló que “la República continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la invitación y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorar los cobros”.



En este sentido, agregó que “la República se encuentra analizando estas sugerencias para maximizar el apoyo de los inversores, al mismo tiempo que preserva sus objetivos de sostenibilidad de la deuda”.

“Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía de Argentina”, sostuvo la cartera que conduce Martín Guzmán.



En base a esta nueva extensión, salvo que se modifique nuevamente la fecha fijada, el anuncio de resultados será el lunes 22 de junio y la fecha de ejecución, la entrada en vigencia y fecha de liquidación será el 25 de junio.

Moratoria “para todo el mundo”

El presidente Alberto Fernández anticipó que el Gobierno evalúa lanzar una moratoria impositiva “para todo el mundo”, una vez que se levante la cuarentena dispuesta para intentar frenar el avance del coronavirus.

“Estamos pensando en algún tipo de moratoria para blanquear a todo el mundo. Estamos trabajando en eso”, garantizó el jefe de Estado.

Fernández aseguró que después del aislamiento lanzará un programa económico: “Claro que sí”, dijo, al ser consultado sobre eso. Por otra parte, el Presidente reconoció que hubo dificultades con la asistencia del Estado Nacional en el marco de la emergencia sanitaria.



“Hubo mucha gente que no aplicó, como por ejemplo con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque el Estado no la tiene registrada. Eso demuestra la debilidad de la economía argentina, que tiene un nivel de funcionamiento informal altísimo”, enfatizó.



Arroyo aseguró la continuidad de la asistencia alimentaria





El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que la política de su cartera en los próximos tiempos estará orientada hacia “un equilibrio” entre la “asistencia y contención alimentaria” y la aplicación de medidas que “potencien el trabajo como herramienta principal”, de inclusión social.

Arroyo recordó además que en medio de la pandemia de coronavirus el Gobierno “llega con asistencia alimentaria a 11 millones de personas” cuando “antes de la irrupción del Covid-19 teníamos 8 millones”.

El funcionario detalló que esa asistencia se hace “de manera directa, o transfiriendo fondos a provincias o a merenderos o comedores, o a través de los comedores escolares, además de la tarjeta alimentaria”.

Para Arroyo, la otra prioridad es “construir el camino de salida” y consideró que “acá la salida es el trabajo” y recordó, en ese sentido, que por eso se puso en marcha días atrás en La Rioja “el Plan Potenciar Trabajo, que apunta a que las personas que tienen planes sociales se vinculen con el trabajo y generar un sistema de créditos para máquinas y herramientas para que la gente pueda trabajar”.



Puntualizó que ese programa está orientado a “cinco sectores productivos que realmente van a generar trabajo con mano de obra intensiva” que son la construcción (vereda, vivienda, infraestructura básica), la producción de alimentos (huerta, granja y panadería), la producción textil, la economía del cuidado y el reciclado.



“En esos cinco sectores nosotros vemos la reconstrucción de la Argentina, la mano de obra intensiva, y en función de eso apuntamos con un esquema para máquinas y herramientas con crédito no bancario a tasa muy baja del 3% anual”, explicó el ministro en diálogo con este agencia.



Añadió que eso se acompaña con “un esquema donde apuntamos a poder acompañar y hacer mucha capacitación en cada uno de los 2.200 municipios del país”.