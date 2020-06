https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Alemania Insólito: Tras largos meses con tos, descubrieron que tenía una moneda en el pulmón

Médicos encontraron una moneda en el pulmón de un paciente que tenía una tos persistente desde hace meses, informó este lunes la clínica Santa Bárbara de la ciudad alemana de Hamm.

Según se informó, el paciente tragó la moneda de un céntimo en enero jugando a los dardos y luego se olvidó. Los neumólogos del hospital lograron extraer la moneda con éxito después de que el hombre fuese al médico con molestias y una neumonía.

"El paciente está ahora completamente sano y sin molestias", dijo hoy una portavoz de la clínica alemana.

"Mi amigo me golpeó la espalda, me asusté y tragué la moneda con la que jugaba en la boca. 'Lo que entra también sale', pensé, y no me hice más problema", afirmó el paciente de acuerdo con un comunicado de la clínica.

Una fuerte tos lo llevó al médico. En las imágenes del pulmón, los médicos distinguieron en el sistema bronquial lo que parecía ser un cuerpo metálico ajeno y decidieron actuar con celeridad.

Qué había exactamente en su pulmón fue un misterio para el propio paciente hasta la operación. "Bromeaba con el anestesista sobre si no deberían hacer una apuesta", contó la portavoz. Ahora, el paciente lleva la moneda extraída en la operación en su billetera como amuleto de la suerte.

