"No pudo terminar la tribuna y no tenemos un predio..."

Lunes 15.06.2020

11:02

Dice que Colón le sacó una diferencia muy grande en infraestructura. “Quiero devolverle algo a Unión de todo lo que me dio pero nunca me llaman”, agrega el campeón del mundo.

Con Nery Alberto Pumpido, el “F1 y Champions League” de esta comarca se puede hablar —después de 30 años de relación— de lo que uno quiera, cuando quiera, como quiera. No existe ese paragolpes que algunos ponen antes de una entrevista: “De tal tema o de tal persona prefiero no hablar”. Se banca el peloteo, como en los tiempos de pantaloncitos cortos y guantes. Los de Unión, los de River, los de la Selección Argentina.



El hoy instructor Conmebol y embajador por el mundo de la casa madre del fútbol sudamericano tiene razón cuando afirma que “podría vivir” en otro lado.



Ejemplo, cerca de las luces de Buenos Aires —los medios nacionales siempre lo buscan— donde es conocido, en Paraguay donde es Gardel por su paso histórico en Olimpia o en la mexicana Monterrey donde lo adoran. “Pero me quedé acá, en Santa Fe, por eso siempre quiero que la ciudad crezca y ayudo en lo que puedo”. Eso sí, será crítico con la “santafesinidad al palo” en este recreo futbolero para El Litoral y “En El Área TV”.





—Sos uno de los referentes para “Chiqui” Tapia en AFA, instructor/embajador de Conmebol por el mundo y arrancaste con “La Casa del Futbolista” en Santa Fe. Estás todas las semanas con charlas, conferencias, cursos. ¿El Nery Pumpido entrenador está terminado?



—No, no, quizás está enterrado acá en Argentina. Pero todavía no. El día que diga “no dirijo más” no voy a tener problemas. Si hubiera tenido ganas o desesperación, estría dirigiendo. Me llamaron de varios lados, he tenido ofertas, pero no terminamos de ponernos de acuerdo. No me desespero. No voy a golpear puertas ni levantar un teléfono para que me llamen. Igualmente quiero aprender un estilo mánager, secretario técnico, algo que ya hice en Unión pero con la experiencia de estos tres años en Conmebol que me cambiaron mucho en lo organizativo y desde el marketing. ¡Me voy a meter en todos los cursos que se armen!. Quiero estar preparado, capacitado. En el fútbol no se puede improvisar más.

—Primera escena: “Te llama Tapia”...



—Desde que está Tapia, AFA tiene con nosotros una apertura muy grande. Me invitó al cumpleaños a su casa. Lo llamo y me voy a tomar un café cuando quiero. Puso en su lugar a los campeones de Argentina 78 y México 86

—Segunda escena: “Te llama Olimpia”...

—Siempre. Me llamaron de Olimpia hace tres días para comprar una máquina para el césped de la cancha que no conseguían, porque saben que soy un “loquito” de los campos de juego.

—Tercera escena: “Te llama Conmebol”...

—Tengo el orgullo de ser instructor y embajador de la Conmebol en todo el mundo



—¿Cómo se llama la obra?: “Unión no te llama”

—(Hace un largo silencio)

—¿Por qué Unión no te llama Nery?

—Porque es una forma que tienen ellos de trabajar. No es que no me llaman a mí, yo tengo entendido que no llaman a nadie. En este tiempo de pandemia me cansé de leer entrevistas y los últimos títulos de los ex jugadores dicen lo mismo: Luque, el “Turco” Alí, Bottaniz, el “Choclo”...por nombrar a algunos. Y por lo que veo y leo, en Colón pasa lo mismo.

—Está bien, pero, ¿por qué pasa esto en Santa Fe?

—Es una forma de conducción de ellos. El otro día lo hablaba con Raúl Gámez y me decía: “Mi error fue no arrimar ex jugadores de Vélez al club”. Me dijo que lo hizo en la última parte de su gestión. A Raúl le regalé mis botines embarrados el día que salimos campeones del mundo en México.



—No me alcanza que me digas “formas de conducción” solamente...

—Es que son formas que uno no comparte y creo que están equivocados, porque hay una apertura tan grande en el mundo con este tema. El presidente de la propia FIFA, Infantino, está rodeado de ex jugadores; en Conmebol lo mismo: la primera consulta que hacen es a ex jugadores o ex DT: Domínguez me mandó a preguntar en un Congreso en Brasil qué pensaban del del gol visitante o gol simple. En los clubes en el mundo, todos arriman ex jugadores.

—¿Y en Sudamérica a nivel clubes?

—¡Hasta Argentina lo entendió!: a Boca lo manejan cinco o seis ex jugadores. En Estudiantes de La Plata, todos los fines de semanas, uno o dos ex campeones concentran con la primera división dando charlas con inferiores y generando sentido de pertenencia de verdad. O sea en todos lados se está ampliando y todos lo ven.



—Y acá nunca nada...

—En Santa Fe no lo toman porque no lo quieren tomar. Hay que respetarlo, es la forma de conducir de ellos. Yo creo que se están equivocando. Después no hablemos de sentido de pertenencia. ¿Quién le va a enseñar sentido de pertenencia a los chicos?: aquellos que pasaron por los clubes. ¿Quién te lo va a enseñar?.



—Al menos en Unión está la gigantografía con tu cara y la de Leopoldo Jacinto Luque...



—Sí y se los agradecí... Es un ejemplo para los chicos. Llegamos los dos a campeones del mundo jugando desde la Liga Santafesina de Fútbol. Esa foto dice: “Mirá ellos dos, salieron del mismo lugar donde están ustedes”.



—¿No será que acá no llaman a nadie por miedo, por celos, por egos?

—No lo sé con certeza. Creo que no llaman porque los podés dejar expuestos a ellos por el conocimiento que pueda tener uno sobre el fútbol. Muchas veces en los clubes pasa eso.

—Capaz alguno dice en Unión: “Ojo con Pumpido, a lo mejor quiere ser presidente”...

—Pero nooo, ya se los dije mil veces. Yo a Unión lo quiero desde abajo, hago charla con inferiores, con los arqueros. Siempre estoy dispuesto, les llevo guantes a los chicos, me piden cosas y les llevo. No tengo problemas. A Spahn le dije: “Lo que necesités, llamame”. Y nunca me llamó. Colaboro yo solito en muchas cosas que no me interesa decirlas.



—No te llama Spahn y tampoco otros dirigentes por lo visto...



—Mirá, yo participé en tres mundiales, estuve diez años en la Selección, gané todo, integré dos planteles finalistas del mundo...¡Yo no me lo pierdo...se lo pierde el que no lo quiere recibir!. Pasa que acá te van tomando un café en la esquina y ya está... Santa Fe, lamentablemente, es así. Tengo un reconocimiento en cualquier lado del mundo. En cualquier lado te abren las puertas, acá te la cierran. Te la cierran para exponer el conocimiento que uno tiene.



—Te preguntaba por los dirigentes de segunda línea que están con Spahn



—No, no ni eso...ni los de segunda línea. Unión tiene un material afuera que es riquísimo, no digo que llamen a todos para trabajar pero a hacer charlas con los chicos, que sientan la camiseta. Mirá, Luciano Zavagno conoce a todos los pibes de Sudamérica y me decía que nunca le preguntaron por jugadores. Es scouting del Manchester, fue antes del Chelsea. Sigo: Choclo, “Lito”, Nico Frutos, “Pata” Mazzoni, el “Negro” Sauco. ¿Saben cómo aprendí yo?...¿Qué ejemplos tenía en Unión para aprender? Miraba la práctica desde la tribuna y me quedaba. Los grandes nos aconsejaban. Aprendí de Irusta y me enseñó a pegarle a la pelota.

—Volvemos a buscar un ¿por qué?

—Porque son políticas, no quieren mirar para inferiores. No las comparto para nada.



—Muchos años de Luis Spahn en la presidencia de Unión. ¿Qué puntaje le ponés a su gestión?

—Como todo dirigente, ha tenido cosas muy buenas y cosas que no se cumplieron en diez años: hoy Unión no tiene un complejo deportivo y es uno de los pocos que no tiene un complejo deportivo en Primera División. En su momento aportó dinero pero el manejo de los clubes no es sólo aportar dinero...es aportar ideas, proyectos. Hoy Vélez se salvó por la formación de jugadores, vendió por 50 millones de dólares. Si querés formar, invertí abajo.



La cruda comparación de Colón con Unión



Sólo Nery Alberto Pumpido pasó por todas las etapas en Unión: jugador de Liga, AFA, coordinador, DT de Primera División y secretario técnico o mánager. Pero, además, hincha “enfermo”, de esos que hablar de su querido Tate le ilumina los ojos como ningún otro tema en esta charla imperdible.

—Estuviste en “La Olla” en el Palco Oficial al lado de Infantino, Domínguez, Tapia y Vignatti en la Final ...Un Vignatti que alguna vez deslizó a gente amiga que “me hubiera gustado en Colón un técnico como Pumpido”...



—Sí, sí... Se que José lo dijo y tengo con Vignatti una gran relación.



—¿Por qué pensás —tatengue como sos vos— que en el mismo tiempo Colón adquirió su predio, tiene un estadio modelo donde se jugó una Copa América y llegó a la Final Única de la Copa Sudamericana?

—Esas son las cosas a las que hay que tratar de llegar, no puede haber esa diferencia de infraestructura. Hay una diferencia muy grande de un club a otro en infraestructura y eso es lo que tiene que mejorar Unión, tiene que buscar la forma. Yo por eso digo que a lo mejor es uno los déficits de Spahn.

Dolor de ojos. “Somos unos de los pocos clubes de Primera que no tiene un complejo deportivo para generar pertenencia en los chicos...¿qué les vas a enseñar a cuidar a los pibes si Casasol es alquilado y Los Molinos también?” El día que se enoje Luis Spahn o Malvicino —en relación a la familia de don Ángel—, Unión no tiene dónde entrenar”, dice Nery Foto: Flavio Raina.

—¡A lo mejor el hincha de Unión se enoja con esto que decís!



—No, ¿por qué se van a enojar? Si la gente sabe lo que yo quiero a Unión y quiero que sea el mejor club del mundo. Si no lo podemos hacer, tenemos que cambiar para hacerlo. Es una de las fallas de Luis, él mismo lo dice... No pudo terminar la tribuna, no tenemos complejo deportivo. Casasol es alquilado a Malvicino y donde entrenan las inferiores en Los Molinos no es de Unión... Un día que se enoje Luis y se enoje Malvicino... (N.de R.: haciendo referencia a la familia de Don Ángel) ¿dónde practica Unión?. Unión tiene que tener su lugar, porque eso es pertenencia. Los clubes que no tienen esa infraestructura, es difícil después recuperar. Luis lo sabe, porque se lo dije y me puse a disposición de él para buscar predio también. Se lo he dicho. No me lo puede negar. Uno tenía una relación con el Gobernador anterior (Miguel Lifschitz) y lo hablé para que nos pueda ayudar con un predio para Unión. Se lo dije a Luis y todo. Nunca me llamó.



—¿Por que pensás que Spahn no te llamó?

—A lo mejor Spahn cree, y es respetable, que no necesita predio Unión o no necesita instalaciones propias. Es un equivocación. Unión debe tener su lugar es el principio el sentido de pertenencia. Yo practico acá, yo cuido ésto, le enseñas a los chicos a cuidar las canchas, los materiales, las instalaciones. “Esto es nuestro, tenemos que cuidarlo”, le inculcás.

—Sería lo ideal para el fútbol amateur



—Obvio. ¿Cómo le decís a los chicos que cuiden las instalaciones si sabés que no son nuestras? Ahí empieza todo lo de la pertenencia.