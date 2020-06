Nery: "Lo del ' 79 es lo más grande de la historia de Unión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dice que no se puede comparar un subcampeonato nacional de Primera ante River que una final del ascenso en Segunda. “Se agranda todo para igualar porque el rival fue Colón”, asegura Pumpido.

—La “Bruja” Verón se levantó un día y se propuso ser presidente de Estudiantes de La Plata. Y hace poco Militó confesó que “le picó el bichito y quiere ser presidente de Racing”...

—Sí lo escuché a Milito



—¿No te da “miedo” que algún día te pase lo mismo y quieras ser presidente de Unión?



—No, no, te aseguro que no



—¿Por qué?



—Porque no tengo alma política para ser presidente de Unión No es lo mío ni hoy ni mañana.



—Si pongo el título: “Pumpido: Nunca voy a ser presidente de Unión”...¿No voy a tener que ir a borrarlo dentro de algunos años?



—Poné el título tranquilo. No estoy preparado para ser presidente de Unión, me falta muchísimo conocimiento y para ser presidente hay que estar preparado. Tengo que estudiar para poder ser dirigente y es algo que no me llama la atención.







—Venimos de una elección con el oficialismo (Spahn), dos listas opositoras (Decoud y Villarreal) y una que ahora se está armando (Marcelo Martín). ¿Nadie debe ver fantasmas políticos o electorales con Pumpido?



—Que se queden tranquilos. No estoy preparado ni me quiero preparar para ser presidente de Unión. No es lo mío



—¿Es una falencia del fútbol argentino la famosa “fábrica de dirigentes”?



—Obvio. Lo dicen los mismos dirigentes, que le están errando en ese aspecto desde hace mucho tiempo.



—El fútbol argentino vive de grietas: Maradona-Messi, Menotti Bilardo...



—(Interrumpe) Es una equivocación, yo los disfruté a los dos como jugador y no supimos aprovecharlos, ¿sabés lo que hubiera sido una conferencia con los dos?.



—¿Tapia lo intentó?



—Chiqui buscó la forma. Mirá lo que hizo con Maradona: sabía que había diferencias, buscó la vuelta y se juntó con Diego. Es moderador y eso siempre suma.



—Estaba con lo de las grietas y acá en Santa Fe ahora se discute: ¿el Unión del ‘79 o el Unión del ‘89?



—Lo del ‘89 fue extraordinario es como River con Boca en Madrid. Pero no podés comparar con un subcampeonato de Primera División...vos estás hablando de una final de segunda. Lo del 79 fue la final de un campeonato.



—¿Por qué se los iguala o compara?



—Porque el rival fue Colón, por lo único. ¿Por qué no se habla así del ascenso del ‘96 o el de Kudelka o el del ‘74?. Se creó una bola con esta historia.





—Incluso algunos jugadores del mismo ‘89, como el “Pepe” Castro, habla de cierta molestia con el “Madelonazo”...



—No es que uno solo lo gana, los campeonatos no los gana uno solo. Cuando hablan de México y Maradona: ¡no lo ganó Diego solo!. Porque Argentina tendría que tener cuatro copas de Diego y cuatro copas de Messi; sin embargo de ocho Mundiales que jugaron ellos dos, ganamos uno solo. Entonces, no lo gana un solo jugador, te lo gana un equipo. Si no ponés por delante el equipo, te equivocás.



—Nos fuimos del tema



—Vuelvo. Lo del ‘79 es lo más grande de la historia de Unión, sin despreciar lo del ‘89 y los otros ascensos. Adquiere un poco más porque ganaste un clásico, pero tampoco nos quedemos con los clásicos sino la mente nos da hasta ahí, siempre hay que mirar más allá. Miremos Rosario, 15 campeonatos, Copas Libertadores y nosotros no tenemos ninguno. Nos quedamos festejando los clásicos y la comodidad de creer que ganamos el clásico y estamos tranquilos un año. Hasta que no nos saquemos eso de la cabeza, no vamos a avanzar más.





“Puse la cabeza y me fui al descenso”



“Yo con Unión tengo sentido de pertenencia de chico que es muy grande, pero acá a veces no te lo dejan desarrollar. Me voy a tomar mates con los empleados porque los conozco desde hace 30 años y eso es lo que quiero que empiecen a aprender los chicos de inferiores. Que lo aprendan, que es lo que te lleva a tener éxito”, dice Nery.

“Tengo amor por Santa Fe sino estaría viviendo en Buenos Aires, Monterrey o Paraguay.



Lo dije mil veces, pero de Unión no te llaman. Bah, dos veces me llamaron. Una en el 2009 y después cuando puse la cabeza para irme al descenso. A la semana que agarré el equipo les dije: “Esto no lo sacamos más”. Era el living de la casa de Spahn: estaban Marcelo Piazza, Esteban Bovo, el “Pato” Más, Emilio Lamas”, asegura.



“Y les dije: No me voy porque es Unión y por el amor que le tengo a Unión. Y eso que no había firmado contrato. Metí la cabeza y me quedé para descender. Siempre estoy dispuesto. Quiero devolver mucho de lo que Unión medio pero no me llaman. Soy un agradecido a Unión: de acá llegué a River, a la Selección, a tres Mundiales”, dice Nery.