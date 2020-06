Los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Rusia, Vladímir Putin, acordaron este lunes en una conversación telefónica una cooperación en el combate al COVID-19 entre dos de los países más afectados por la pandemia en el mundo.

El acuerdo fue anunciado por el jefe de Estado de Brasil en un escueto mensaje en sus redes sociales.

- Nesta manhã, conversei com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.



- Concordamos em aprofundar ainda mais a cooperação entre nossos países, inclusive no combate à covid-19.



- Tratamos também dos resultados que queremos atingir na próxima Cúpula do BRICS, em São Petersburgo. pic.twitter.com/LL08lqexsH