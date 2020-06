https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.06.2020 - Última actualización - 13:10

13:07

Imposible no hablar con Pumpido de su “otro” amor, además de Unión: la Selección Argentina. “El amor que nos inculcó Bilardo es algo que queda para toda la vida: jueguen por la camiseta y quedarán en la historia”, les decía el “Narigón”.

Nery y ese recuerdo a 30 años de Italia ‘90... "No sentí el ruido pero me di cuenta que me rompí" Imposible no hablar con Pumpido de su “otro” amor, además de Unión: la Selección Argentina. “El amor que nos inculcó Bilardo es algo que queda para toda la vida: jueguen por la camiseta y quedarán en la historia”, les decía el “Narigón”. Imposible no hablar con Pumpido de su “otro” amor, además de Unión: la Selección Argentina. “El amor que nos inculcó Bilardo es algo que queda para toda la vida: jueguen por la camiseta y quedarán en la historia”, les decía el “Narigón”.

Era imposible en una charla mano a mano con Nery Alberto Pumpido, no “tocar” el tema de la Selección Argentina. Mucho más en este 2020 de pandemia donde todo el mundo se abraza a los recuerdos: 30 años de Italia ‘90, un Mundial que los argentinos nunca olvidaremos. Mucho menos Nery.

A 30 años de esa maldita jugada en la que chocó con el “Vasco” Olarticoechea y se rompió la tibia y el peroné derecho, Pumpido se mete en el túnel del tiempo a pedido de El Litoral.





—Debe ser de lo más triste que te tocó en el fútbol, Nery...

—Fue triste por quedar afuera de un Mundial; éso es lo primero que pensás, pero luego te das cuenta que estás expuesto y que el fútbol te regaló todo lo que le puede dar a un futbolista: ganar todos los títulos posibles. Entonces, fue ganar en México ‘86 y sufrir lo de Italia ‘90. Fue algo que me sirvió, lo tomé con mucha tranquilidad, dolor en su momento, en esa semana en Italia y después en Argentina. Fue un golpe duro.

—¿Volviste a ver por tele la jugada?

—Sí, la he visto. Es una jugada típica de arquero: a Islas le pasó de la misma forma y con la pierna suelta en el aire. Choqué con la parte de arriba de la rodilla del “Vasco”.



—Alguna vez me contaste que, a pesar de ser Europa, te llevaron “arriba de una chapa” o algo por el estilo

—Sí y en la ambulancia me tuvieron un montón de tiempo: no tenían el inflable para inmovilizarme ni el material para enyesarme. Son momentos que uno no se olvida.





—¿Te das cuenta al toque de la gravedad del choque?

—Me doy cuenta al toque que me había roto. El dolor es terrible, te invade un dolor hasta la cintura. “Checho” (Batista), Pedro (Troglio), escucharon el ruido...yo no escuché nada, pero me di cuenta que me rompí.





—¿Cómo siguió todo después?

—No me operaron, me acomodaron el hueso. Estuve dos días en Nápoli y una semana más en Roma. Me acompañó el “Tata” Brown para volver a Argentina después del partido con Rumania.



—Un grupo distinto al de México ‘86 y muchos soldados caídos...



—Sí, llegamos golpeados. Era un grupo espectacular, gente conocida y pibes como Pedro, Cani, que estaban en River. Después, Sensini, Juan Simón, Lorenzo, gente que conocíamos. No se llegó a lo mismo, pero haber llegado a una final es tremendo. Si hubieran estado todos los jugadores en la final, Argentina era campeón nuevamente.

—¿Cómo está hoy el “Narigón”?

—Bilardo está bien, hablo siempre con Renzo es la persona que está al lado de Carlos en esa residencia y tiene como un departamento. Le hicieron el análisis de Covid-19 y estaba bien. Hace tres meses que no lo pueden ver Gloria, Daniela ni su hermano. Ahora, está bien. Cuando fuimos lo vimos muy mal: es más, un día lo llamaron a Burru para que vaya porque estaba muy mal.



En la misma charla, Pumpido contará: “Estoy muy bien, quiero seguir aprendiendo y adquiriendo conocimiento en lo deportivo, en el juego, en la gestión. Hoy tengo mucha gente conocida, instructores técnicos de Conmebol con los que vivimos discutiendo. Y sigo aprendiendo con un grupo de amigos de Santa Fe: entre varios DT de acá con Juan Pablo —mi hijo— hicimos más de 30 charlas con los mejores entrenadores de Sudamérica”.



—Hablando de Juan Pablo, que es DT: ¿qué difícil deber resultar para él “ser el hijo de Pumpido”?

—Lo entiendo y comprendo. “Juampi” es un enfermo del fútbol, está todo el día pensando en el fútbol y su laburo. Nunca me metí, dejé que se forme solo. Nunca lo llevé de entrada, comenzó con 22 años y recién lo llevé cuando ya había hecho lo suyo. El debe aprender en otros ambientes. Cuando él arranca yo estaba en Tigres de Monterrey: me lo hubiera llevado de ayudante de campo y ganaba mucha plata. Pero el dinero no es todo. Hay que tener conocimiento, después el dinero viene solo en el fútbol. Fue lo que hicieron conmigo mis padres: dejarme crecer. Además, la plenitud de un DT está cerca de los 50.



—Hablamos mucho de Unión en esta entrevista, pero la Selección Argentina es tu otra gran debilidad...



—El amor que nosotros le teníamos a la Selección hacía que no nos importara nada...El “Cabezón” y “Burru” estuvieron contando que el Narigón no nos dejaba hacer ninguna publicidad ni ganar plata extra por fuera de la Selección. “El día de mañana se lo van a reconocer, quieran la camiseta”, nos decía Bilardo. Lo fue metiendo y metiendo de poco: amor y pertenencia con la celeste y blanca.



—Es lo que siempre pedís en Santa Fe...

—Acá los ex jugadores ni pueden ir a la cancha. En el 2009 lo hice: gestionamos unos carnets y se pudo. Ahora, con esto de la Casa de Fútbol me dijeron que van a hacer unas habilitaciones, por lo menos en Unión. Quiero inculcar esa idea, ver para mejorar...todo por Santa Fe. Fijáte que no hay jugadores de Santa Fe que triunfen a nivel mundial. Cuando hago esa pregunta, empiezan a pensar y si tenés que pensar mucho antes de responder por algo es. ¿Quién fue el último?.



— (empezamos a pensar...)



—Alario, que se fue de Colón y en River le aumentaron seis kilos de masa para que pueda competir en Europa. Conti van tres años afuera y le cuesta jugar. Quiero que seamos mejores acá, sin dudas no los estamos preparando bien. Quiero lo mejor para Unión y para Santa Fe. Así es imposible competir con otros lugares. ¡Por eso traemos 12 o 15 jugadores de afuera todos los años!.



“Que el DT de Primera ponga a los pibes”



“Los clubes de hoy se salvan invirtiendo abajo, porque el mercado mundial busca jóvenes y no gente formada. Este año que pasó, desde la estadística, el único jugador grande que se vendió de Argentina fue Benedetto, después se fueron todos pibes a Europa. Lo hablé con Zanetti que está estudiando finanzas y todos los idiomas...éso es prepararse”, tira Nery



—¿Qué te decía Zanetti?



—El “Pupi” me explicaba: “Nosotros desde el Inter cambiamos la forma de contratación: queremos comprar jóvenes y acá los terminamos de formar”. ¡Miren lo de Lautaro Martinez!. Si el negocio pasa por los jóvenes...¿dónde tenemos que trabajar?: ¡¡¡En inferiores!!!. Pero debe haber un proyecto por el cual el DT de Primera te haga jugar a los pibes, sino no sirve. Es un conjunto y una organización total, que debe ser lineal de parte del manager o secretario técnico.