El presidente de Lanús, Nicolás Russo, deslizó la posibilidad de que los partidos de ascenso se lleven a cabo como “preliminar de los encuentros de Primera División” tras el regreso del fútbol debido a que la infraestructura de algunos clubes “no es buena” para poder seguir los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.

Una idea que se maneja en AFA, según Nicolás Russo ¿Los partidos de ascenso como los preliminares?

El fútbol argentino volverá, con suerte, en septiembre o a principios de octubre. Los entrenamientos comenzarán a fines de julio o principios de agosto y, desde ahí, 45 días de pretemporada”, señaló en declaraciones radiales el mandatario del “Granate”.

Ante esto, el secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sostuvo que “tal vez se pueda pensar que los partidos del ascenso se jueguen como preliminar de los encuentros de Primera División” porque “la infraestructura del ascenso no es buena para casos como estos”.

Sin embargo, Russo remarcó: “Algunos tienen mucha ansiedad para que vuelva el fútbol pero es muy difícil que, por ahora, pueda regresar”. Además, consideró que “recomponer la situación de los clubes, en el aspecto económico va a demandar dos años, como mínimo”.

El dirigente también cargó contra el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, por su intención de retomar los entrenamientos. “Está bien que Fassi quiera empezar a entrenar, pero no me parece correcto tratar de sacar ventajas en situaciones como estas, considerando que la mayoría de los equipos no pueden hacerlo”, manifestó.

Por último, expresó que en el torneo de Primera Nacional “hay que jugar las fechas que faltan”: “Los dos primeros, que jueguen la final, y que después se juegue el Reducido”, cerró Russo.

Una opinión diferente

Luego de una semana de opiniones cruzadas al respecto, el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, consideró que el fútbol debería retomarse en provincias donde la pandemia del coronavirus no llegó o no provocó contagios. “Debería empezar en los lugares donde la pandemia no llegó o donde no hay contagios hace mucho”, sostuvo Nadur, sin especificar los lugares.

Durante la última semana, fueron los equipos de la provincia de Mendoza, que flexibilizó casi a la “normalidad”, los que presionaron para intentar retomar los entrenamientos, pero tanto AFA como la Liga Profesional (Primera División) le pusieron un freno. Incluso, el presidente Godoy Cruz, José Mansur, reconoció que al menos cinco jugadores del plantel del “Tomba” realizaron ejercicios en el predio que tiene el club porque “en Mendoza se puede correr”.

Ante esa situación, el presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, envió un mensaje a los diferentes clubes y pidió “un poco de paciencia” para que no retomen los entrenamientos pese a que “la actividad física grupal ya está permitida” en algunas zonas.

Pero contrario a la opinión del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el mandatario del club de Parque Patricios expresó que el fútbol podría volver “en el Interior”.



Con respecto a la entidad que preside, Nadur expresó que “se vienen obras en los distintos predios” del club, porque tienen “mucho por hacer”. Sobre la situación electoral en Huracán, cuyos comicios se postergaron sin fecha por la pandemia, marcó: “Si la asamblea me da la espalda apelaré en la Justicia. No me gustaría que suceda eso, pero si pasa se va a apelar”.

San Martín empezó a perder jugadores

Cuatro jugadores que conformaron la estructura futbolística de San Martín, de Tucumán, durante el torneo de la Primera Nacional, que lo tuvo como líder de la zona B hasta que la AFA decidió suspender la temporada sin confirmar los ascensos de esa categoría a Primera, anunciaron que se desvincularán de la institución después del 30 de junio, fecha en la que vencen sus contratos. El arquero Ignacio Arce, quien fue titular en todos los partidos; el marcador central Emiliano Amor: el volante Mauro Bellone y el delantero Ramiro Costa, todos pilares en la estructura futbolística armada por la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez, se reunieron con el presidente del club, Roberto Sagra, para confirmarle que no renovarán el vínculo contractual.

El pase de Arce pertenece a Unión y Amor es jugador de Vélez, clubes que ya les comunicaron que deben reincorporarse a partir de julio, mientras que Bellone y Costa recibieron ofertas de otros clubes para seguir sus carreras futbolísticas en el exterior.

“Sin ingreso de dinero desde hace tres meses lamentablemente el club no puede retenerlos y por eso acordamos liberarlos para que analicen otras propuestas y acepten la más conveniente”, destacó Sagra al ser consultado por Télam.