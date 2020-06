Los Oscar se posponen al 25 abril por el coronavirus

La gala de los premios Oscar se pospuso al 25 de abril de 2021 debido a la pandemia del nuevo coronavirus, informó este lunes a través de las redes sociales la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

A su vez, comunicó que el periodo para elegir las películas se pasó del 1 de enero al 28 de febrero de 2021 (fecha original de la gala) y las nominaciones se darán a conocer el 15 de marzo.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k