Línea directa

Inseguridad

ALFREDO SALOMÓN

“¡¿No se puede combatir a los asesinos y violadores sueltos que todos los días matan gente?!, para ellos es un hábito. No los podemos combatir con democracia. A esa gente, si se comprueba que son asesinos hay que eliminarlos, ¡así nos sacamos esta plaga de encima! ¡¡¿Pero qué está pasando?!! Matan gente inocente, no perdonan a nadie. Como a esa señora que fue a tomar el colectivo y la mataron alevosamente. Entonces ¿qué estamos esperando para actuar? En cualquier país civilizado del mundo esta gente ya no existiría más. O sea, la quieren combatir con democracia, pero son ridículos. ¡Actúen!”.

Cuidados

FABIO VERRAZ

“Intendente Jatón: necesitamos presencia municipal. Está muy sucia la ciudad, hay yuyos por todos lados. La peatonal llena de vendedores ambulantes. La ciudad ha decaído mucho”.

Cuchas para perros

MARÍA DEL CARMEN ALTILLE

“Solicito nuevamente a la Municipalidad tener a bien dar un tratamiento preferencial y urgente al reclamo ya efectuado en relación con el retiro de las cuchas de perros instaladas en las veredas de la histórica iglesia de Nuestra Señora del Rosario, convento de Santo Domingo. Las mismas son una afrenta hacia los creyentes, nuestra historia, los vecinos y el patrimonio tangible de todos los santafesinos. ¿Se imaginan a los griegos, instalando cuchas en el Partenón?, ¿a los franceses en el Arco del Triunfo? o quizás a los catalanes haciendo lo mismo en la Sagrada Familia? ¿Por qué se denigra y se cuida tan poco lo que debería ser orgullo para todos? Asimismo destaco que no se pueden criar jaurías en la calle, por el peligro que representan para motociclistas, ciclistas y peatones, siendo además un foco infeccioso, propicio para el cultivo de dengue, cucarachas y pulgas, y a su vez, ocasionan todo tipo de molestias a quienes vivimos en la zona y pagamos impuestos”.

Contestador automático

USUARIA DE TELECOM

“Por medio de ustedes, hago el siguiente reclamo: yo tengo el servicio de Telecom con grabación para la persona que me llama. Y desde que cambiaron la cinta con la atención, o sea que le leen el número que llamó, es tan rápida esa lectura que es imposible anotar el número. Entonces, por favor: si podrían pasarla con más lentitud. Yo no sé a quién tengo que acudir para que me solucionen ese problema. Desde ya, muchas gracias al diario”.

Analfabeto político

UN LECTOR

“Les comparto lo siguiente: ‘El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el coste de la vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales’, Eugen Friedrich Brecht”.

Planes sociales

FABIO

“Me pregunto ¿qué sería de Santa Fe sin la AUH y los planes alimentarios? ¿Sería una ciudad en que morirían muchos por desnutrición?, ¿qué pasaría?.. Gracias por el espacio”.

Reflexión

ERCILIO FERRI

“El nacional-populismo encuentra su campo abonado en los ambientes modestos, o de pobres, o de pequeños empleados por ejemplo. Posee una indiscutible propensión al racismo y a la xenofobia, pero como conducta irracional y no como ideología argumentada. Finalmente, constituye o ha constituido, cuanto menos en nuestro país, una amenaza para las instituciones democráticas. Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial han descalificado para siempre los programas de la derecha tradicionalista, así como de la derecha revolucionaria de la anteguerra, abiertamente favorables una y otra al restablecimiento de regímenes autoritarios y orientados a la destrucción de la democracia”.

Dudas

MARTÍN GÓMEZ

“Al gobernador, al ministro Sain y al intendente Jatón: ¿dónde está el helicóptero de la policía? ya no se lo ve más, y ¿qué pasa con el trencito? ¿Están tirados? Ambos son patrimonio de los santafesinos, que bastante nos han costado. Le pido al diario que nos informe al respecto”.

Luminarias

ENZO BIANCHI

“Alumbrado Público municipal ¿está trabajando? No se los ve por ninguna parte de la ciudad, pero hay gran cantidad de reclamos para el sector. Falta iluminación en muchas partes de la ciudad, puntualmente en los barrios, reclamos que distan de meses. Yo tengo en mis manos tres: uno desde febrero, Nº 5.135. Falta iluminación pública en Gral. Paz, intersección con Salvador del Carril; el segundo es el Nº 29.157, 4 focos quemados en Alfonsina Storni 2700, 2800 y su paralela, Callejón Funes. El último reclamo es el Nº 32.220, de Vélez Sarsfield 5400 y ciclovía paralela a la misma dirección, también intersección con Salvador del Carril: hay focos quemados”.

Pago electrónico del inmobiliario

UNA LECTORA

“Por distintos medios se ha insistido, hasta el cansancio, en que para pagar impuestos, servicios, etc., usemos los medios electrónicos. Tenía que pagar la tercera cuota del año del Impuesto Inmobiliario provincial: me cansé en mis intentos de hacerlo por home banking. Pedí ayuda a distintas personas y tampoco pudieron hacerlo, porque se le rechazaba el intento con la respuesta: inválido el número, a pesar de haber usado el link que viene en las boletas de pago. ¿Para qué nos piden algo que no podemos hacer, por este tipo de imposibilidades?”.