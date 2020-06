https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.06.2020 - Última actualización - 19:31

19:19

Por Fernando Javier Rivas y Francisco Javier Funes Vicentín: respetar el Estado Constitucional de Derecho La expropiación es la última ratio, la excepción excepcional, y se decidió avanzar en ella sin debatir, sin consultar, sin intentar consensuar. Esto no es propio de un verdadero accionar democrático. Democracia hay donde hay oposición y el oficialismo interactúa con ella.

Por Fernando Javier Rivas y Francisco Javier Funes

“El derecho es el conjunto de las condiciones para las cuales el arbitrio de cada cual puede coexistir con el arbitrio de los demás según una ley universal de libertad” (IMMANUEL KANT)

Para no repetir lo que ya se sabe, y que en tiempos de inmediatez, cuarentena y redes sociales, provoca un hastío insoportable, basta decir aquí que una empresa cerealera agroexportadora, Vicentin S.A.I.C, fue recientemente intervenida por el Estado Nacional mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU Nº 522/2020).

El decreto, además de disponer la referida intervención, acude a la figura de la ocupación anormal temporánea de la ley Nº 21.499 alegando que existe en el caso, la necesidad de ocupar la empresa por razones de “utilidad pública”.

Evidentemente, se trata de un paso previo a su eventual —y pretendida por el gobierno según se lee en el propio DNU— expropiación. El proyecto ingresará por la Cámara de Senadores.

El accionar desproporcionado del Ejecutivo, nos merece serios reparos.

En primer lugar, la decisión de “intervenir” por decreto una empresa privada, cuando un juez (es decir, otro Poder, no el Ejecutivo) está cumpliendo funciones en el concurso judicial, no es otra cosa que inmiscuirse en dicho proceso y resulta netamente inconstitucional por tratarse de una competencia absolutamente ajena al PEN. Y peor aún en este caso, hacerlo por DNU (pues se está violando lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3 y 109 de la CN).

Cualquier acreedor, además de la propia empresa, podrá cuestionar la validez de tal DNU e incluso, la de la eventual ley expropiatoria (si es que prospera) y su particular esquema de compensación que el proyecto dado a conocer prevé y presenta —en posible detrimento del resto de la masa de los acreedores— bajo la fórmula “precio objetivo vs deuda Banco Nación—Afip”, si de esa forma nada quedaría por distribuir entre los que verificaron sus respectivos créditos.

Es el Poder Judicial (el juez del concurso preventivo, en este caso) quien debe, si así lo considera, designar un interventor judicial. El hecho de designar un interventor, a través de un decreto de necesidad y urgencia (amén de no darse los supuestos previstos en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional), constituye un claro avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo, quien, como un Leviatán moderno, poco a poco acapara todo, con argumentos y medidas que violan flagrantemente la Constitución Nacional.

No existen razones ni económicas (los sueldos se están pagando, si bien es cierto que la empresa se encuentra con problemas financieros; existen activos para vender, llegado el caso), ni jurídicas (se está tramitando el concurso respectivo) para tomar tal decisión política, lo que, a nuestro entender, provoca además, y de manera innecesaria, una “crisis política” (máxime con la tensión social que impone el actual momento de pandemia), que agrava la “grieta” y no fortalece la democracia: nos preguntamos, ¿una decisión de semejante tenor se toma sin consultar, al menos, a la oposición? La expropiación es la última ratio, la excepción excepcional, y se decidió avanzar en ella sin debatir, sin consultar, sin intentar consensuar. Esto no es propio de un verdadero accionar democrático.

Democracia hay donde hay oposición y el oficialismo interactúa con ella.

Si bien fue a través de una norma que luego se modificó, y no obstante lo obvio de las diferencias, recordemos que algo similar aconteció con la sanción de la ley 26.831 de 2012 (Mercado de Capitales) que permitía a la Cámara Nacional de Valores colocar veedores propios en las empresas, con poder de veto sobre las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de las mismas (art 20).

Tiene la oportunidad ahora el Congreso (el proyecto de expropiación ingresaría por la Cámara de Senadores como dijimos) de revisar el objetivo y atender a las advertencias de juristas de distintas tendencias, tratando el caso conforme a derecho, indicando que ya se encuentra interviniendo la Justicia y que se debe respetar el Estado Constitucional de Derecho.

En caso que el Congreso convalide, desde una óptica más ideológica que jurídica, lo actuado por el Ejecutivo y la sanción de la ley expropiatoria, quedará en manos del Poder Judicial (avasallado en los hechos) resolver la cuestión.

Quienes desde diferentes ángulos execran o menosprecian a la propiedad privada, considerando su defensa como signo de los intereses burgueses llamados a superarse en nuevas formas políticas, poca importancia pueden asignar, en un verdadero examen de los derechos humanos al derecho judicial que desde la Corte Suprema de Argentina ha elaborado y edificado prolijamente el derecho de propiedad.

Al respecto, cabe citar lo dicho por el Máximo Tribunal en dos fallos antiguos, pero no por ello menos aplicables al caso que comentamos.

Así, en 1888 en la causa “Municipalidad de la Capital vs. Elortondo” sostuvo: “Es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tiene y el deber en que se hallan los Tribunales de Justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolos con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas , si se encuentran en oposición con ella; constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los Poderes Públicos”.

No se puede invocar la “soberanía alimentaria” para avasallar, desde el Estado al sector privado. Gobernar es generar riqueza y así, más que generar riqueza, se la está destruyendo, dando una mala señal a potenciales inversores (todo esto sin perjuicio de las responsabilidades que le quepan a los que dieron los créditos desde el BNA y a los directores de la empresa por el desmanejo/sobreendeudamiento que llevó a esta situación).

Finalmente, viene a cuento citar textualmente una causa fallada por el Supremo Tribunal que guarda analogía con Vicentín. Así, en la causa caratulada “Hileret y Rodríguez contra la Provincia de Tucumán”, del año 1903, se dictaminó: “Que si fuese aceptable la reglamentación impuesta al azúcar, podría hacerse extensiva a toda la actividad industrial, y la vida económica de la Nación, con las libertades que la fomentan, quedaría confiscada en manos de Legislaturas o Congresos que usurparían, por ingeniosos reglamentos, todos los derechos individuales. Los gobiernos se considerarían facultados para fijar al viñatero la cantidad de uva que le es lícito producir; al agricultor la de cereales, al ganadero la de sus productos, y así hasta caer en un comunismo de Estado en que los gobiernos serían los regentes de la industria y el comercio, y los árbitros del capital y de la propiedad privada”.

Concluyendo, el proyecto de expropiación remitido al Congreso resulta a nuestro entender, amén de lucir notoriamente inconstitucional, inviable ya que tampoco se configura strictu sensu la utilidad pública que la afectación al derecho de propiedad habilita y exige para que sea posible la expropiación y presupone asimismo, creando un antecedente peligroso, una afectación indebida al derecho de propiedad de terceros, careciendo de toda razonabilidad.

A esta altura, y debido al proceder poco transparente del Ejecutivo, nos encontramos frente a la zalagarda y lo único racional, sería la producción de un milagro. ¿Estaremos empezando a transitar una odisea constitucional?

La expropiación es la última ratio, la excepción excepcional, y se decidió avanzar en ella sin debatir, sin consultar, sin intentar consensuar. Esto no es propio de un verdadero accionar democrático. Democracia hay donde hay oposición y el oficialismo interactúa con ella.

En caso que el Congreso convalide, desde una óptica más ideológica que jurídica, lo actuado por el Ejecutivo y la sanción de la ley expropiatoria, quedará en manos del Poder Judicial (avasallado en los hechos) resolver la cuestión.