Línea directa

Conflicto en la Empresa Vicentin

RICARDO A. QÜESTA

“Sugiero a las autoridades de la empresa Vicentin, que se contacten con el embajador de China y por su intermedio con las autoridades de la República Popular de China, para negociar si este país al cual van gran parte de las exportaciones de soja argentina podría prefinanciar las exportaciones de soja de la empresa Vicentin de modo que pueda la empresa empezar a exportar y obtener recursos para empezar a pagar a sus acreedores. Igualmente podría solicitarse alguna ayuda económica que le permita solucionar el problema con los acreedores que le pidieron el concurso preventivo y también con el banco Nación. Habría muchas formas de llegar a un acuerdo. Yo creo que esto sería factible dado que la empresa Vicentin tiene buenas relaciones con China puesto que le facilitó un terreno para que una empresa China instale una ensambladora de motos en Avellaneda. La empresa tiene capacidad de recuperarse si la ayudan de buena fe. Si la empresa actuó de buena fe, no hay razón para no tenderle una mano. Espero que estas sugerencias puedan ser de alguna utilidad”.

Felicitaciones

ALDO ESTEBAN DUCRANO CASALI

“¡Felicitaciones! para Martín Duearte por el artículo presentado en sector ‘Opinión’ de El Litoral del 13/06/20, titulado ‘Sin palabras’; es la realidad de la modernidad que llaman globalización. El celular es útil, aunque no lo uso, pero a la vez, tiene ‘la mano de cal’, cuando su propietario limita el lenguaje escrito, cambiándolo por un sin fin de abreviadas palabras destinadas a adivinar qué es lo que me quiere decir quien me envió un mensaje escrito...; pero lo lamentable es que ese mal lenguaje escrito, es llevado a la realidad diaria cuando se quiere escribir sobre un papel o en la computadora, ocupando el mismo lenguaje ‘a-silábico’ -sin sílabas-, un lenguaje consonántico desprovisto de vocales..., un leguaje de signos... y solo, para no ocupar el espacio, para economizar tiempo, para solo degradar la escritura..., pero, son tiempos nuevos -dicen- y hay que adaptarse a ellos, aunque tengamos que destruir la riqueza de nuestro lenguaje castellano/español/argentinizado..., por un lenguaje de adivinanzas y concurso de interpretación para entender lo que ‘aquel’ me quiere decir, comentar y/o pedir...”.

Corte de yuyos en el barrio y la colectora

MARÍA DE Bº EL POZO

“Ahora que podemos salir a caminar, le pido al intendente que envíe operarios municipales para cortar los yuyos altos que tenemos en barrio El Pozo, a lo largo de la ciclovía, de las esquinas de las peatonales, etc., etc. Asimismo, urge cortar los yuyos que están a lo largo de la colectora que conduce a la facultad, en todo su trayecto. Son muy altos, y se ha formado una especie de maleza compacta donde está el puentecito peatonal muy cercano al Conicet. Mucha gente circula por todo ese itinerario, tanto para realizar caminatas, como para dirigirse a Santa Fe. También se ve el pastizal en la Ciudad Universitaria. Por favor, es por una cuestión sanitaria y de higiene la necesidad del corte de yuyos. Asimismo, a lo largo de todo ese camino se ve basura esparcida, restos de muebles, cartones, papeles, que es necesario juntar, para que la zona luzca linda y limpia. Muchas gracias”.