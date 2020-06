Martín Guzmán dijo que "ningún acreedor declaró formalmente el default" y siguen negociando

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 16.06.2020

En una entrevista con un medio brasileño, el ministro de Economía Martín Guzmán aclaró que “ningún acreedor declaró formalmente que Argentina está en default", por lo que el país sigue negociando. Además, confía en que habrá acuerdo. La fecha clave es el 19 de junio.

A cuatro días para que finalice la oferta última del gobierno nacional a los bonistas, Martín Guzmán confía en que cerrará un acuerdo con los acreedores esta semana, según destaca el Folha de Sao Paulo.

El ministro de Economía fue entrevistado por el Folha de Sao Paulo donde aclaró que “ningún acreedor declaró formalmente que Argentina está en default", por lo que siguen negociando.

En el reportaje ofrecido en su oficina en Buenos Aires, Guzmán dijo que confía en el progreso de las negociaciones y que, después de cerrar un acuerdo con los acreedores, Argentina pasará esta página en relación con la deuda para dedicarse a otras áreas de la economía.

Los acreedores privados que tienen intenciones de reestructurar la deuda presentaron este fin de semana una nueva oferta al Gobierno y negocian en una “situación fluida” con chances de terminar en un acuerdo este viernes, según afirmó Clarín.

En principio la fecha hasta la que hay tiempo para negociar es el 19 de junio, a las 5 pm de Nueva York. Sin embargo, puede ocurrir que termine antes si hay acuerdo, o que se decida extender. De ocurrir esto último no sería la primera vez, ya que el Gobierno tenía como plazo el 12 de junio para el canje, pero finalmente lo aplazó por tercera vez, hasta el 19 de este mes.

La gran mayoría de los acreedores rechazó la primera oferta que contemplaba una reducción de capital de US$ 3.600 millones, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda y una reducción del pago de intereses de US$ 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%. Recordemos que la deuda en cuestión es de US$ 64.800 millones bajo legislación extranjera.

El país había caído técnicamente en cesación de pagos el pasado-default blando- 22 de mayo al no cancelar unos 500 millones de dólares en intereses de tres de los bonos sujetos al canje. Sin embargo, al continuar negociando, el default formalmente no se disparó.

Según el nuevo calendario, el anuncio de resultados será el lunes 22 de junio y la fecha de ejecución, la entrada en vigencia y fecha de liquidación el 25 de junio.