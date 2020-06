Muslera será operado tras la fractura de tibia y peroné y la ruptura de ligamentos

El club de la capital de Estambul informó que el futbolista, de 33 años, además sufrió en su rodilla una ruptura "casi por completo del ligamento lateral interno" y una ruptura "parcial en el ligamento cruzado anterior".

Muslera, nacido en Argentina y nacionalizado uruguayo, se lesionó al inicio del partido en un choque con el delantero marfileño Ismael Diomande cuando disputaban una pelota dividida. El portero chocó con un delantero rival y debió abandonar el campo de juego del Caykur Didí de Rize, a los 23 minutos del primer tiempo.

Por su parte, el checo Milan Skoda, uno de los compañeros de Diomande, envió el lunes un mensaje a Muslera a través de Twitter: "Siento mucho lo que pasó. Espero que te recuperes lo más rápido posible y que vuelvas con salud a los terrenos. Para nosotros ganar era importante, pero cambiaría esta victoria por tu salud".

I'm feel sorry about what happened, I'm really sorry. I sincerely hope that you will recover as soon as possible and you will be back healthy on the pitch . Winning was important to us, but I would trade it for your health. @1_Muslera_25 pic.twitter.com/rLvHKSjal4