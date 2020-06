"Dar mayor espacio para caminar y andar en bicicleta es un buen negocio"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una investigación mundial determinó que esta política pública mejora las ventas e incrementa el número de clientes, entre otros beneficios. Repensar la movilidad urbana es un imperativo ante la pandemia.

En estos días tan complicados para todos debido a la pandemia por Covid-19, cobró mayor importancia una investigación elaborada por especialistas en movilidad urbana de distintas ciudades del mundo recientemente traducida al español, a través del cual se exponen los beneficios económicos de hacer las calles más amigables para peatones y ciclistas.



“Bueno para los negocios” pretende ser un un documento para el debate público acerca de la movilidad urbana en este nuevo escenario mundial en el que el distanciamiento social para evitar el contagio del virus CovSars-2 imposibilita el uso masivo de los medios de transporte público, como el colectivo o el tren. En consecuencia, son los gobiernos locales quienes deben plantear medidas urgentes para la promoción del uso de la bicicleta y evitar así el colapso de la movilidad por el uso del automóvil, entre otras consecuencias nocivas. Ejemplo de ello son las nuevas ciclovías que implementó el Municipio santafesino en las avenidas Urquiza y Gorriti.

Urquiza. En los últimos días el municipio comenzó a delimitar una nueva ciclovía que une el centro de la ciudad, de sur a norte. Foto: Flavio Raina



“Antes de la pandemia, ya se había demostrado con diversos estudios alrededor del mundo que ofrecer un mayor espacio para caminar y para andar en bicicleta es un buen negocio”, advierte Areli Carreón, alcaldesa de la Bicicleta de México y miembro de la ONG Bicitekas. Ella es además maestra en desarrollo rural, ambientalista, y vive en el Distrito Federal, una de las ciudades con mayor concentración de habitantes del mundo, en la que la movilidad urbana es determinante.



“Ofrecer mayor espacio para andar en bicicleta y caminar mejora las ventas, incrementa el número de clientes, mejora el valor de las propiedades, mejora la seguridad en los espacios públicos y, al haber mucha más gente en la calle, mejora la habitabilidad”, enumera Carreón, en diálogo con El Litoral.

Beneficios



Sus argumentos se fundamentan en la investigación “Bueno para los negocios”, escrita en 2011 por Rodney Tolley, un australiano comisionado por Heart Foundation South Australia, de la que Carreón formó parte, entre otros especialistas en movilidad urbana del mundo, y fue recientemente traducida al español y actualizada con información de Latinoamérica. El principal eje del trabajo echa por tierra con datos y estadísticas de consumo aquello de que el uso del auto es más beneficioso que la bicicleta.



“A todas vistas es un buen negocio, la promoción del uso de la bicicleta es una buena inversión pública, pero además está comprobado que es la inversión con mayor tasa de retorno, ya que cada dólar que se invierte en mejorar el espacio público para caminar o andar en bici tiene un retorno de entre 5 y 20 veces para la sociedad”, dice la alcaldesa mexicana.



Por todo esto, “era ya importante invertir para promover el uso de la bici. Ahora, con el coronavirus, es notoriamente importante y urgente, ya que necesitamos cuanto antes implementar medidas para la reactivación económica, en la vuelta a las actividades comerciales y la prestación de servicios”, argumenta Carreón.



—¿Cuál es su análisis de lo que se debe hacer hoy respecto de la movilidad urbana?



—Todos sabemos que vamos a tener que convivir con el virus durante meses o quizá un año o dos, no lo sabemos, hasta que aparezca la vacuna. Ello va a implicar cambios en cómo utilizamos el espacio público y cómo se brindan servicios de todo tipo. Necesitamos redistribuir el espacio público y ello va a tener implicancias, ya que va a cambiar nuestros hábitos. Lo que dábamos por cierto tambalea, va a tener que replantearse por una razón de salud pública. Además, en ese contexto, los países latinoamericanos venimos arrastrando carencias, inequidad y conflictos laborales por el desempleo o la precarización laboral, que debemos abordar. En un entorno de gran volatilidad económica e inestabilidad, es imprescindible saber invertir el dinero público donde existe el mayor retorno, y que ese retorno sea social y equitativo, que contribuya a mejorar la calidad de vida de todas las personas y no deje a nadie atrás, porque la paz social y la estabilidad de nuestras naciones dependen de que todo el mundo esté incluido.



—Es una cuestión de acceso a un derecho...



—No podemos pensar que el mercado lo va a resolver, es decir, no podemos pensar que al vernos imposibilitados de utilizar el transporte público, quien puede comprarse un coche, que se lo compre y lo use, y quien no puede vaya a saber qué hace para ir a trabajar, porque así excluiríamos a una gran mayoría de la población. Necesitamos invertir inteligentemente el dinero público, repartir de manera más equitativa el espacio público de las ciudades y poner el dinero a trabajar para que esa nueva movilidad contribuya a construir una nueva normalidad en la que se incluya a todas las personas, y podamos avanzar así no sólo en la recuperación económica sino también en la inclusión y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. Todos tenemos el mismo derecho al aire limpio, al trabajo, a la seguridad y a un medioambiente sano.



Una ciclovía sobre bulevar Gálvez - Mariana Salvador



En esta época de pandemia y post pandemia es muy importante la reactivación de la economía. Distintas ciudades del mundo que han hecho un largo recorrido para promover la caminabilidad y el uso de la bicicleta demuestran que cuando las calles son acogedoras y tienen infraestructura de calidad, una buena distribución del espacio público, e invitan al ciclista y al resto de la gente a caminar, son calles en las que la gente permanece mayor cantidad de tiempo y, en consecuencia, las ventas de los negocios se incrementan.



En las diferentes capacitaciones a las que accedimos y particularmente la que hice en la Embajada de Ciclismo de Dinamarca, nos dicen que es fundamental la incorporación de datos previos y posteriores a la realización de obras de infraestructura. Ello permite demostrar esta hipótesis. Y en todos los estudios siempre el resultado fue positivo.



Por lo tanto, confío en que desde la actual gestión gubernamental municipal y provincial, se van a comenzar a recolectar datos para llevar adelante este tipo de obras de infraestructura, pese a lo difícil que es por la pandemia. Sería muy importante para implementar, por ejemplo, una ciclovía sobre bulevar Gálvez.

Alcaldesa de la Bicicleta de Santa Fe

