Martes 16.06.2020 - Última actualización - 5:33

5:32

Según contó un ex compañero suyo

Un ex Boca afirmó haber sido abducido por extraterrestres en Chile

Guillermo Marino, ex mediocampista de Boca, aseguró haber sido secuestrado por extraterrestres, según contó un ex compañero suyo en la Universidad de Chile, Gustavo Lorenzetti.

