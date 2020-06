https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 16.06.2020 - Última actualización - 11:53

La decisión de Santiago del Estero de reforzar sus controles limítrofes está causando graves problemas a productores y personal de la salud que vive en Ceres y no puede cruzar. Anuncian importante manifestación para hoy.



"Una ciudad amurallada de la Edad Media" Productores de Ceres marchan a la ruta



Federico Aguer

faguer@ellitoral.com

“Las marchas arrancaron el sábado, donde hubo una primera movilización, para instalar el tema en el sector político y en la población en general. Porque esta problemática afecta al sector productivo, de la salud y comercial”, sostiene Arturo Ferrero, apicultor ceresino que cada día debe cruzar a la vecina provincia a atender sus 500 colmenas. Aunque cada día esto le resulta más complicado.

A raíz de la detección de dos casos positivos de COVID-19 en Ceres hace una semana, Santiago del Estero endureció las medidas en los pasos limítrofes, hasta más allá de lo razonable. “Tienen un comité de crisis en donde consultan, te tienen a la vera de la ruta hasta 6 horas, y tal vez no te dejan pasar, o te dan hasta las 6 de la tarde para poder volver. A la gente que tiene que ir a trabajar se le hace imposible”, analiza.

Según Ferrero, te piden tantas cosas que muchos directamente pegan la vuelta. “No son planeros ni subsidiados, son laburantes”, aclara. Y agrega que ahora además “pretenden que hagamos una cuarentena en medio del campo. Imaginate que yo viajo con tambores de alimento para las abejas que están en el monte, y me tendría que quedar abajo de un árbol 15 días”, ironiza con amargura.

Pero la imposición les cabe a todos, algo a todas luces impracticable. “Ya no existen más las casas de campo, sólo quedan taperas. De manera que si se rompe una maquinaria no puedo traer a un mecánico. Ellos no quieren que crucemos y nos ponen estos obstáculos”, afirma.

Además, Santiago del Estero “tiene como 50 puestos fronterizos, imaginate la velocidad en resolver. Te tienen esperando, y si pasás no volvés”, afirma en relación a muchos productores que están aislados, y que no pueden cosechar lo que falta del maíz y la soja, ni tampoco sembrar el trigo. Se trata de por lo menos 250 a 300 productores, apicultores y gente de servicios (gasoil, mecánica de campo, administrativos, etc).

Ferrero destaca que mientras cierran el ingreso, a la vez ellos siguen viniendo a Ceres (al Hospital, a los bancos, etc. ) pero entran tranquilamente. “No hay una política de represalias de Ceres, que es el polo productivo importante de la zona”.

El productor apícola destaca que la situación sanitaria está bajo control. “Días atrás se registraron 2 casos de COVID-19, que están controlados y asilados. Ceres fue la primera ciudad aislada a raíz de dos casos en Selva que habían estado en contacto con gente de Ceres, todos aislados y no hubo propagación. Incluso Ceres abrió un centro de aislamiento, donde hay 5 personas de manera preventiva”, agrega.

Ayer hubo una reunión muy importante entre las fuerzas vivas y los productores autovonvocados para pedir al gobernador Zamora que revea la medida: “que pidan los permisos, que tomen las medidas sanitarias que quieran, pero que no obliguen a la gente a quedarse a cuarentena en Santiago”, insiste con el reclamo.

Agenda para hoy



Para hoy está prevista una caravana hacia el límite provincial a las 11 horas. Se esperan más de 100 autos sobre la Ruta 34 (buscan evitar un corte de ruta). “Hay gente que si esto no se resuelve pronto, no puede trabajar más. Incluso hay muchos que quieren hacer cortes de rutas. Estamos pidiendo a los diputados y senadores, provinciales y nacionales, a todos: queremos instalar el tema para que se sepa de la gravedad de este problema y se tomen medidas”.

Finalmente, Ferrero sentencia que Santiago del Estero es hoy como “una ciudad amurallada de la Edad Media. Han tenido problemas con los tucumanos en el norte, y en el paso 4 Bocas cerca de Tostado para Quimilí también tienen a todos en la misma situación. Trajeron 100 policías de la capital para reforzar la frontera. En Selva parece que hay estado de sitio”, disparó.